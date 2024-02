Moradores e ciclistas que passam pela ciclovia localizada ao lado da linha férrea, no trecho entre a Avenida Paraná e a Rua Jovino do Rosário, convivem diariamente com a sujeira e o mau cheiro provocados por um vazamento de água na região. De acordo com a vizinhança, o problema teve início cerca de um ano e meio atrás, inicialmente com a presença de uma espécie de mina d´água que molhava o canteiro localizado entre a pista da ciclovia e os trilhos da linha férrea.

“Depois de um tempo, após um período de chuva, começou a sair um cheiro muito forte das poças que se formaram no local. Por isso achamos que era uma saída de esgoto clandestina ou algo assim”, explica a farmacêutica aposentada Carmem Maria Wouk, que mora perto do local do vazamento.

Após alguns pedidos para a Sanepar e para a prefeitura, uma obra realizada nas proximidades. O problema do vazamento parecia ter sido solucionado, mas logo voltou com mais força.

“Fizeram uma obra no encanamento na via rápida e parecia que o problema estava resolvido. Mas logo começou a acumular água novamente. E quando chove fica ainda pior porque aumenta bastante o volume. E não faz muito tempo, não sei se a prefeitura ou a Sanepar abriu uma vala mais funda no local para a água escoar e não cair na loja de carros que fica logo abaixo da linha do trem”, complementa a moradora.

Carmen está preocupada com a possibilidade proliferação de doenças, especialmente a dengue neste período de forte calor, já que a água parada é um criadouro potencial para o mosquito Aedes Aegypti. O sol também contribui para que o cheiro ruim que vem da água represada no local fique mais forte.

Promessa de melhorias

Procurada pela reportagem, a Sanepar informou que não há ligação de esgoto no local e que a canalização que passa sob esse trecho é de água pluvial. Por isso, a manutenção é responsabilidade da prefeitura.

Já a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) de Curitiba afirmou ter identificado a origem do vazamento e ter dado início ao planejamento para a realização do conserto.

“A Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) informa que, por meio de sondagem, identificou tubulação de drenagem quebrada na galeria de água pluvial, a 6 metros de profundidade. As tratativas de programação dos serviços estão sendo compatibilizadas com a Copel, para remoção do poste de energia elétrica localizado ao lado da área erodida. Assim que o mesmo for removido, a Smop iniciará a recuperação da galeria”, afirma a nota.

A Copel informa que a Prefeitura Municipal de Curitiba pediu, nesta quarta-feira (07), a realocação de um poste no bairro Boa Vista para realizar uma obra municipal. A companhia vai realizar a realocação nesta quinta-feira (08).

Denuncie!

Essa matéria foi feita após a denuncia de um leitor da Tribuna. Para enviar a sua denúncia entre em contato com o nosso WhatsApp dos Caçadores de Notícia no número 41 9683-9504.

