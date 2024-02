O trecho em obras da BR-277 que registrou um deslizamento de pedras no fim de janeiro foi palco para um acidente envolvendo um caminhão carregado com um contêiner, no começo da tarde desta quarta-feira (07). O veículo, com placas do Paraguai, estava trafegando sentido Litoral quando acabou sendo fechado por outro motorista. Há congestionamento no local.

Segundo informações do local, colhidas pelo telejornal Meio Dia Paraná, desta quarta-feira, ninguém se feriu. O caminhão, para não bater contra estruturas do local, desviou e atingiu um monte de pedras que estava no local. Por sorte este monte acabou servindo como uma “área de escape” o caminhão conseguiu parar após ser fechado.

Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná/RPC.

