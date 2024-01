Um deslizamento de pedras causou uma interdição total da BR-277, por volta das 3h da madrugada desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio ocorre no quilômetro 39, entre Curitiba a litoral do Paraná, nos dois sentidos. Ninguém desce e ninguém sobe. Por volta das 7h ainda não havia previsão de liberação.

O deslizamento ocorreu no sentido Litoral, onde as pedras interditaram uma das faixas de rolagem e o acostamento. Diante da situação e das condições climáticas a BR 277 foi fechada no quilômetro 59, na unidade da PRF SJP, sentido litoral e no km 32 sentido Curitiba.

A chuva domina o Litoral do Paraná e causa, inclusive, quebra de recordes históricos de chuva para o período.

Pedras caíram na pista por volta das 3h da madrugada desta quinta-feira (25). Foto: Divulgação/PRF

Fluxo liberado na BR-376

Na manhã desta quinta-feira a BR-376 teve o fluxo de veículos liberados após um bloqueio preventivo justamente para evitar os perigos de um deslizamento. Porém, o fenômeno acabou atingindo a BR-376.

Na BR-277, segundo a PRF, ainda não há previsão de liberação. Há rochas na pista.

Caminho alternativo?

Quem precisa seguir para o litoral do Paraná pode utilizar a Estrada da Graciosa.

