Fortes chuvas provocam fechamento temporário da BR-376 nesta quarta-feira

A concessionária Arteris Litoral Sul, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), decidiu fechar de forma preventiva nesta quarta-feira (24) a rodovia BR-376, visto o cenário das fortes chuvas dos últimos dias. O bloqueio está previsto para às 22 horas e caso haja uma melhora nas condições do clima, a liberação pode ocorrer na manhã desta quinta-feira (25).

Segundo a PRF, a rodovia será totalmente fechada para o tráfego entre o km 648, em São José dos Pinhais (PR), e a divisa com Santa Catarina, a partir das 22 horas desta quarta-feira, 24 de janeiro.

No sentido Santa Catarina, a retenção dos veículos ocorrerá em retorno no km 648 (cerca de 15 quilômetros após a praça de pedágio de São José dos Pinhais). Para o sentido Curitiba, a retenção será na praça de pedágio de Garuva (SC), na BR-101.

Há opções de retorno no posto da PRF, no km 662, em Tijucas do Sul/PR, no km 633, e no km 1 da BR-101, em Garuva/SC. A reabertura do trecho só será realizada após melhora das condições climáticas.

A concessionária mantém o acompanhamento constante do volume das chuvas na região para, em parceria com a PRF, decidir sobre a reabertura da rodovia, conforme previamente estabelecido no plano de monitoramento da BR-376/PR.

A orientação é para que os motoristas para que planejem seu deslocamento e busquem informações sobre as condições de tráfego no local, bem como possíveis rotas alternativas na região pelo telefone 0800 725 1771.

