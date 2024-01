“Cadê o Luan Santana?”, critica morador no meio do alagamento no Litoral

As fortes chuvas no Litoral do Paraná deixa a região em pleno estado de atenção desde terça-feira (23). De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 45 resgates de famílias foram registrados em áreas alagadas em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.

Um morador de Pontal do Paraná, em vídeo enviado para a Tribuna, questionou a prefeitura a respeito do investimento da cidade com relação a prevenção de alagamentos neste período de chuvas. “Cadê o Luan Santana, o É O Tchan?”, questionou o morador, em tom de deboche.

No total, 134 pessoas foram retiradas das áreas de risco, sendo 24 pessoas em Guaratuba, 16 pessoas em Matinhos e seis em Pontal do Paraná.

Os bombeiros atenderam nesta terça-feira dois deslizamentos de terra. Um deles numa residência, no Balneário Prainha em Matinhos, e outro na rodovia do Ferry Boat, em Guaratuba. As duas ocorrências não houve registro de vítimas.

Houve também um atendimento de queda de árvore em residência, em Matinhos, sem vítimas.

