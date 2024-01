Litoral embaixo de água: chuva provoca alagamentos por Guaratuba e Matinhos

A intensa chuva que atinge a região do Litoral do Paraná desde segunda-feira (22) provocou 10 ocorrências de alagamento, de acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros desta terça-feira (23).

De acordo com o Simepar, 90 mm de precipitação acumulada foi registrada em Guaratuba na segunda-feira e quase 40 mm até o fim da manhã desta terça. Com a cheia da maré, o escoamento da água foi dificultado. Das 10 ocorrências de alagamento, nove foram registradas em Guaratuba e uma em Matinhos.

LEIA TAMBÉM:

>> Suspeito de agredir modelo em bar de Curitiba pode responder por dois crimes

>> Mulher é presa por não pagar pensão alimentícia na Região Metropolitana de Curitiba

No total, 32 pessoas foram retiradas de residências alagadas. Porém, nenhuma vítima foi encaminhada ao hospital. Em Guaratuba, os alagamentos aconteceram nos bairros Centro, Brejatuba, Piçarras, Carvoeiro e Cohapar. Em Matinhos, houve um alagamento no Balneário Gaivotas com retirada de duas pessoas ilhadas. Não houve encaminhamento a hospital.

Segundo os bombeiros, todas as vítimas recusaram encaminhamento para abrigo municipal.

Você já viu essas?

Atenção, motorista BR-376, no Paraná, vai ser bloqueada por três dias para manutenção de radares AME Pequeno Icaro é um guerreiro e família precisa de ajuda com tratamento caríssimo Pra Bal. Camboriú Gigante dos ares, Boeing 727 para o trânsito rumo a Bal. Camboriú em sua última viagem