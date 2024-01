Suspeito de agredir modelo em bar de Curitiba pode responder por dois crimes

A Delegacia da Mulher tem 30 dias para concluir o inquérito sobre a agressão sofrida pela modelo Alice Artigas, 25 anos, ocorrida em um bar no Alto da XV, na noite do último domingo (21). Mas, de acordo com a delegada Fernanda de Mello, responsável pelas investigações, a conclusão do inquérito e posterior denúncia do suspeito deverá acontecer bem antes desse prazo legal.

Em entrevista à RPC, a delegada explicou como será o andamento do processo a partir da instauração do inquérito, que foi aberto depois que a vítima procurou a Delegacia da Mulher para prestar queixa na manhã de segunda-feira (22).

“Nós já ouvimos a vítima e uma testemunha também foi ouvida. Outras testemunhas também serão ouvidas. Nós iremos analisar as imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento e após isso o autor dos fatos será interrogado. Por se tratar de réu solto, ele [o inquérito] tem 30 dias para conclusão. Mas temos a previsão de concluir muito antes disso”, resumiu a delegada, que considerou correto o procedimento adotado pelos seguranças do bar Villa Yamon, onde ocorreu a agressão, que contiveram o suspeito até a chegada dos policiais.

Após ser encaminhado para a delegacia da região, o agressor foi liberado após assinar um termo circunstanciado por lesão corporal. Esse é um dos crimes pelos quais o suspeito poderá responder, de acordo com as conclusões do inquérito, segundo a delegada.

“A depender das investigações e da conclusão delas, e posteriormente o oferecimento de denúncia e ação penal, ele [o suspeito] pode ser preso e responder por importunação sexual e crime de lesão corporal”, explica.

A vítima foi atingida pelos estilhaços de uma garrafa que o suspeito utilizou para agredir um homem que tentava ajudá-la a se livrar do assédio e sofreu um corte profundo na testa. Toda a ação, desde a primeira abordagem do suspeito à vítima, foi registrada por uma câmera de segurança do estabelecimento e as imagens já foram incluídas no inquérito.

