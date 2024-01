Antônio Joaquim Francisco, um dos fundadores da tradicional Panificadora Camponesa, localizada na José Loureiro, 17, Centro de Curitiba, morreu na segunda-feira (22), aos 94 anos. Com o luto, o famoso comércio não abriu nesta terça-feira (23). O atendimento volta ao normal nesta quarta-feira (24).

A Camponesa, fundada em 1976, ficou conhecida na cidade pelo seu pão “bundinha”. Água, fermento, sal e açúcar, simples como um lanche com manteiga, queijo e presunto acompanhado de um café.

Filas se formam especialmente no fim da tarde em frente aos pontos de ônibus próximos da Rui Barbosa. Antônio Joaquim vai ser sepultado às 17 horas desta terça no Cemitério Municipal Santa Cândida.

