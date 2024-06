Um ponto turístico bastante conhecido de Curitiba amanheceu diferente nesta sexta-feira (21). O portal da Praça do Japão – localizada no bairro Água Verde, foi derrubado por um caminhão-pipa usado na limpeza da cidade por volta da meia-noite e meia desta sexta.

Por meio de nota, a Prefeitura de Curitiba confirmou que o caminhão é utilizado no trabalho rotineiro das equipes da Limpeza Pública do município que atuam nas praças, ruas e calçadões da cidade. “O motorista do caminhão-pipa não percebeu a proximidade com o portal e acabou colidindo com a estrutura durante os trabalhos de limpeza. Com o impacto a estrutura caiu”, informou a prefeitura.

Apesar dos danos, ninguém ficou ferido no acidente.

+ Leia também: Pão de alho ganha camadas generosas de queijo e vira sanduíche em Curitiba

Portal da Praça do Japão deve demorar até 60 dias para ser reconstruído

Equipes de Limpeza Pública estão na manhã desta sexta-feira (21) na praça fazendo a limpeza e removendo os escombros para liberação da área e início dos trabalhos de recuperação do portal.

+ Leia também: Casarão de Curitiba que abrigava tradicional confeitaria vai virar shopping

Conforme a prefeitura, as obras de reconstrução devem durar até 60 dias.

Imigração japonesa no Brasil

Na última terça-feira (18) foi celebrado o aniversário de 116 anos da imigração japonesa no Brasil. A Praça do Japão, construída em Curitiba no ano de 1962, homenageia os imigrantes que se instalaram na capital paranaense.

+ Leia também: Um dos bairros mais populosos de Curitiba pode ganhar polo gastronômico

O espaço conta com área arborizada de 14 mil m², onde estão plantadas 30 cerejeiras enviadas do Japão e seis lagos artificiais nos moldes japoneses. Além do Portal Japonês, a construção possui uma estátua de Buda no centro de um dos lagos e o Memorial da Imigração Japonesa.

Novidade Flagrantes impressionantes de câmeras de segurança: acidentes chamam atenção 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?