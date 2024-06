Paccar Financial completa cinco anos de operação no Brasil

A Paccar Financial, empresa financeira do Grupo Paccar, celebra em junho seu quinto ano de operação no país com um histórico de grandes conquistas e fortalecimento no mercado nacional. Em 2019, a companhia trouxe para o Brasil a tradição e a expertise de mais de seis décadas no apoio aos negócios globais do Grupo Paccar. Em cinco anos, mais de 10 mil caminhões DAF foram financiados no país.

A Paccar Financial tem sido um pilar de suporte para o grupo, presente em 26 países e quatro continentes, é reconhecida por suas tecnologias inovadoras nos processos de solicitação de crédito e serviços de crédito, financiando mais de 60 mil veículos comerciais por ano com a colaboração de mais de mil funcionários ao redor do mundo.

O sucesso da operação da companhia vem de um trabalho focado em inovar a compra de caminhões no país. “Desde o início, nossa meta é oferecer atendimento e serviço especializados, indo além do financiamento tradicional, disponibilizando soluções que realmente agregam valor aos nossos clientes. Este marco reflete não apenas nossa dedicação e trabalho árduo, mas também a confiança que os clientes depositam em nossos serviços. Nossa proximidade com o cliente é um grande diferencial”, analisa Anderson Haiducki, Diretor Geral da Paccar Financial Brasil.

Os resultados de 2023 destacam o sucesso e o impacto da Paccar Financial no mercado brasileiro. No ano passado, a empresa financiou mais de 3,4 mil caminhões, representando um crescimento de cerca de 23% em relação a 2022. Além disso, a Paccar Financial alcançou uma participação de 41% nas vendas de veículos DAF em 2024, gerando mais de R$ 2,6 bilhões em novos negócios. A DAF Caminhões continua seu crescimento robusto e em 2024 do total comercializado pela marca, 44% foram financiados pela Paccar Financial demonstrando um suporte essencial para o sucesso da operação no país.

A instituição oferece CDC, Leasing e BNDES Finame, disponíveis em toda a Rede de Concessionárias DAF, atualmente com 60 pontos de atendimento em todo o Brasil.

A Paccar Financial também realizou este ano sua primeira emissão pública de Letras Financeiras, no valor de R$ 500 milhões, com demanda superior a quatro vezes o volume ofertado. A operação contou com uma série única de dois anos ao custo final de CDI + 0,55% ao ano.

“Ficamos muito entusiasmados com a reputação que construímos em cinco anos de história, estabelecendo uma imagem de confiabilidade e solidez no mercado brasileiro, apoiando nossos clientes em todos os momentos”, finaliza Haiducki. (Foto: Pacca Financial/Divulgação).