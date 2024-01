Um caminhão arrancou na manhã desta terça-feira (23), a fiação da Rua Vereador Elias Karam com Arthur Martins Franco, no bairro Fazendinha, em Curitiba. Ao derrubar os fios de alta tensão, um curto circuito resultou em incêndio em postes e eletrodomésticos queimaram. O motorista do veículo pesado não parou após se chocar com os fios.

Em vídeos publicados nas redes sociais, percebe-se o nervosismo de moradores e comerciantes com as explosões. Com a fiação no chão, existia a possibilidade de alguém ser eletrocutado.

Foto: Reprodução/RPC.

“Ouvimos uma grande explosão depois que um caminhão muito alto passou enroscando muitos fios uns nos outros. Em seguida, os fios começaram a explodir e pegar fogo, um fogo muito grande e uma explosão muito forte. Aqui em casa queimou geladeira, máquina de lavar, lâmpadas, chuveiros, fiação da casa. Até o forro da casa pegou fogo porque o fio derreteu e pegou fogo. Não sabemos o que fazer agora. Infelizmente isso vai demorar, agora estamos sem energia e não sabemos o que fazer. Tem carne na geladeira, é um prejuízo muito grande”, disse o morador Adenilson, em entrevista ao Meio Dia Paraná desta terça-feira (23).

Assista ao registro feito por uma moradora da região:

Caminhão rompe fios e deixa quase 3 mil unidades sem luz no Fazendinha

Pelo perigo da fiação solta, a Copel, empresa responsável pela energia elétrica no Paraná, decidiu fazer o desligamento de 2,9 mil unidades consumidoras da região. Em nota, a empresa informou que fez o corte remoto da rede por segurança, e uma equipe foi enviada ao local para realizar os reparos necessários.

Equipes do SAMU que estavam na região fizeram os primeiros atendimentos, inicialmente fechando as ruas para evitar um possível acidente. Com a chegada dos bombeiros, toda a área foi isolada. Ninguém saiu ferido.

