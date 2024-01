A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está investigando o atropelamento de uma criança e de um homem, atingidos por um carro em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no último domingo (21). A situação foi flagrada por câmeras de monitoramento.

As vítimas, de 46 anos e 1 ano, estavam caminhando na calçada quando foram atingidas por um carro preto, que estava estacionado. A PCPR acredita que o motorista tenha esquecido de puxar o freio de mão ao desligar o automóvel.

As imagens mostram que o motorista tentou parar o carro quando notou que o veículo estava descendo a rua. Entretanto, antes de conseguir, pai e filho foram atingidos.

Após o atropelamento, o condutor entrou no veículo e fugiu do local do acidente sem prestar socorro. Assista:

As vítimas foram encaminhadas ao hospital. A PCPR segue investigando o caso para identificar o condutor do veículo.

Quem tiver informações que auxiliem nas investigações, pode entrar em contato com a polícia pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3590-1208 e (41) 99219-5794 para falar diretamente com a equipe de investigação. A denúncia pode ser anônima.

