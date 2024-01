A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta terça (23), o balanço de acidentes de trânsito das rodovias federais no Paraná em 2023. Foram contabilizados 6.827 sinistros que resultaram na perda de 559 vidas. Os números são menores comparado a quantidade de batidas, mas são superiores em mortes (568 pessoas morreram em 7.113 sinistros).

No resultado dessa apuração da PRF, sinalizou que grande parte dos óbitos são pedestres ou estavam em motocicletas, motonetas ou bicicletas (223 mortes), ou seja, 40% do total. Quanto a dinâmica dos acidentes, 151 pessoas no Paraná foram vítimas de colisões frontais (27% do total) Esse tipo de colisão é causado predominantemente por ultrapassagens proibidas ou mal-sucedidas e excesso de velocidade.

Outro dado que chama atenção é o aumento de 15% de óbitos em sinistros envolvendo caminhões. Foram 252 mortos em 2022 e 291 em 2023.

BR-277 é a mais traiçoeira

No balanço, a BR-277 que tem aproximadamente 720 quilômetros de extensão no Paraná, detém a maior quantidade de acidentes. Ano passado foram 1915 registros e com 179 mortes.

Por fim, mais da metade das mortes (58%), ocorreram em trechos de rodovias não duplicadas. Este tipo de rodovia exige cuidado redobrado dos condutores, pois a ocorrência de sinistros costuma ser frontal.

