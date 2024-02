Bairros de Curitiba e de Campo Magro, na região metropolitana, podem ficar sem água nesta segunda-feira (05). De acordo com a Sanepar, a situação ocorre por conta de um problema eletromecânico que comprometeu o abastecimento de água nessas regiões.

A normalização total do abastecimento está prevista para acontecer a partir das 6 horas de terça-feira (06).

Curitiba

Campo Magro

A orientação é para que se faça uso racional da água, sem desperdício, priorizando a alimentação e a higiene pessoal. Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site.

