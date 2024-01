Mulher leva garrafada após tentar escapar de assediador em bar de Curitiba

A modelo Alice Artigas, 25 anos, foi agredida com uma garrafada após dizer não às insistentes “investidas” de um homem em um bar no Alto da XV, na noite de domingo (21). O grave caso de violência contra a mulher ocorreu alguns minutos depois que a jovem se afastou do assediador, que a atacou sem chances de defesa utilizando uma garrafa.

Alice sofreu um corte profundo na testa e alguns cortes superficiais em uma das mãos. O agressor foi encaminhado a uma delegacia ainda na noite de domingo e liberado após assinar um termo circunstanciado por lesão corporal.

Alice, que mora nos Emirados Árabes Unidos e passa as férias com a família em Curitiba contou que jantava com uma amiga no bar Villa Yamon quando um homem começou a acariciar seu rosto e tentou iniciar uma conversa. Mesmo após ela deixar bem claro que não queria conversar com ele e pedir que ele parasse de tocá-la, o homem continuou a assediá-la.

Depois de muito insistirem para que ele se afastasse, as duas jovens foram protegidas por outros homens que ocupavam uma mesa nas proximidades. Foi nesse momento que o suspeito se dirigiu até o grupo e desferiu um golpe com uma garrafa, acertando de raspão um dos jovens que estavam na mesa e em cheio a cabeça da vítima.

O agressor tentou fugir em seguida mas foi contido pelos seguranças da casa, que acionaram a polícia. Assim que chegaram ao local, os policiais encaminharam a vítima, o suspeito e algumas testemunhas para a delegacia, onde Alice registrou um boletim de ocorrência antes de seguir para ser atendida em um hospital.

“Eu saí pra jantar com minha amiga que eu não via há muito tempo. Falei não algumas vezes para um cara que estava me enchendo o saco e ele simplesmente ‘tacou’ uma garrafa na minha cabeça”, resumiu a vítima em um vídeo publicado nas redes sociais.

Já nesta segunda-feira (22), a vítima procurou a Delegacia da Mulher para prestar queixa contra o agressor. Na delegacia ela foi aconselhada a realizar um exame de corpo de delito para comprovar a agressão sofrida. Por meio de nota, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) afirmou que o caso segue em investigação.

“Ele (o suspeito) foi encaminhado à delegacia da PCPR onde assinou um termo circunstanciado por lesão corporal. A vítima foi até a delegacia da Mulher da PCPR em Curitiba, agora pela manhã, e registrou um boletim de ocorrência. A PCPR está investigando o caso e realizando todas as diligências a fim de esclarecer o fato”, diz a nota.

Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança do estabelecimento e as imagens já estão com a polícia.

