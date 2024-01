A Fundação de Estudos Sociais do Paraná, mais tradicional instituição de ensino superior particular do estado do Paraná, está sob nova direção e conta com nova proposta acadêmica. O objetivo, segundo os responsáveis, é proporcionar aos alunos experiências práticas e inovadoras junto ao mercado profissional

Com 87 anos de atividades, a FESP acaba de iniciar uma virada significativa na sua trajetória. O foco principal está em derrubar as barreiras entre teoria e prática, proporcionando aos alunos uma experiência acadêmica que os leve a atuar junto ao mercado com uma visão empreendedora e construtiva na busca de soluções tão necessárias no ambiente empresarial e corporativo.

A nova diretoria executiva reúne uma vasta experiência tanto na área acadêmica quanto no mercado corporativo. Ela é composta pelo professor Renato Loures Bueno Filho como diretor-presidente, o administrador Anderson Luiz da Luz como diretor financeiro e a professora Renata Virgínia Moura como diretora acadêmica.

Importante destacar ainda a participação do empresário e professor Rodrigo C. da Rocha Loures, benemérito deste novo marco na FESP. Com mais de 50 anos de experiência à frente de iniciativas tanto na educação básica quanto no ensino superior e na indústria paranaense, Loures visa dar tração à capacidade de inovação no Estado do Paraná por meio da faculdade.

“Há 20 anos, ouvi que montar um colégio com lógica empreendedora era impossível. A experiência com o Colégio SESI se provou um sucesso. Gosto desses desafios e vejo que uma faculdade compromissada em atender de fato as demandas locais, por meio de cases práticos, contribui não apenas para uma formação ainda mais sólida dos estudantes, mas também com a cidade em que está inserida como um todo. É esse espírito inovador que queremos despertar em Curitiba e nas cidades da região metropolitana, por meio da FESP”, explica Rocha Loures.

Metodologia

A nova metodologia aproxima estudantes do mercado de trabalho já no início da vida acadêmica. Para isso, a proposta concilia aprendizagens ativas com a educação positiva.

“Por meio de aprendizagens ativas, conseguimos integrar a teoria com a prática, trazendo aos estudantes cases reais de mercado e ampliando suas experiências profissionais durante a graduação. Já a educação positiva olha para cada aluno de forma individual, estimulando o senso de pertencimento e a atuação como protagonista de seu estudo e carreira, pois as soft skills são elencadas como fundamentais no mercado de trabalho e a graduação precisa ajudar também nos aspectos relacionais”, explica Renata Virgínia Moura, diretora acadêmica.

Encontrar oportunidades práticas após a graduação é um desafio enfrentado por muitos recém-formados. Por isso, a FESP quer mudar esse cenário, ao estabelecer uma conexão entre academia e mercado de trabalho já na faculdade. O objetivo é trazer desafios práticos das empresas e indústrias localizadas em Curitiba e cidades da região metropolitana como cases de estudo, formando os alunos para atuarem como protagonistas na resolução de problemas reais.

O método a ser adotado pela FESP enfatiza a aprendizagem em formato “just in time”, proporcionando uma abordagem prática ao processo educativo. Além do diploma, os alunos desenvolverão ao longo dos anos um portfólio com cases reais resolvidos durante a formação, estabelecendo conexões valiosas com profissionais de destaque e aumentando as possibilidades de empregabilidade.

Os professores, neste contexto, atuam como facilitadores do processo, daí a importância de um corpo docente com experiência prática de mercado e mente aberta para inovação.

As soft skills, tão abordadas no mercado corporativo atual, também compõem forte base na proposta pedagógica, por meio de uma cadeira específica voltada para competências socioemocionais. Habilidades como autoconsciência, autorregulação, motivação, empatia e habilidades sociais serão abordadas nesta disciplina com cases práticos.

O desenvolvimento neste campo, entretanto, vai além do formato sala de aula e formação dos alunos, já começando antes com um treinamento específico para todo o corpo docente e administrativo da faculdade.

Vestibular agendado da FESP

O primeiro vestibular da FESP sob nova direção já está com as inscrições abertas e ocorre em formato agendado até o início de março. São sete os cursos de graduação ofertados nesta etapa: Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Ciências Econômicas, Direito, Psicologia e Sistemas de Informação (BSI).

As inscrições podem ser feitas por meio do site vestibularfesp.com.br. A prova consistirá em uma avaliação dissertativa, a ser conduzida de forma online. As aulas terão início em 4 de março de 2024.

