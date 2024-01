O CWB Hall volta a abrir as portas de cara nova nesta próxima sexta-feira (26). Os escolhidos para a primeira noite de 2024 são ninguém menos que Velhas Virgens e Motorocker. Com estilo renovado, espaços instagramáveis e mais conforto, a casa também passará a oferecer opções gastronômicas, além do tradicional chopp gelado e da nova carta de drinks.

No dia 27 de janeiro, a casa terá muito rock anos 80 com as bandas Rock Hits e Veraneios, a partir das 19h. Para inaugurar a nova fase, no sábado a entrada custará apenas R$ 20 mais taxa para quem comprar antecipado, e ainda dará direito a três chopes Pilsen de 300 ml.

LEIA TAMBÉM:

>> Como estão hoje os atores da versão original de ‘Renascer’, de 1993? Confira

>> Parque Vila Velha tem passeio imperdível para fãs de natureza e aventura; veja datas

Sobre o CWB Hall:

O CWB Hall reinaugurou em 2023 em um novo espaço, maior e com estrutura diferenciada, para receber grandes shows na cidade. Com camarotes, mezanino e um palco com visão privilegiada para quem estiver em qualquer ponto da casa, o CWB Hall agora se firma como o novo palco da música em Curitiba.

Todos os ingressos para os shows realizados no CWB Hall podem ser adquiridos pela plataforma Bilheto e alguns dos eventos contam com o sistema Meia Entrada Para Todos.

Serviço

26 e 27 de janeiro no CWB Hall

Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 4142. Curitiba – PR.

Ingressos:

Velhas Virgens e Motorocker – https://bilheto.com.br/comprar/1969/velhas-virgens-e-motorocker

De Volta aos anos 80 – https://bilheto.com.br/comprar/1984/de-volta-aos-anos-80

Você já viu essas?

Atenção, motorista BR-376, no Paraná, vai ser bloqueada por três dias para manutenção de radares AME Pequeno Icaro é um guerreiro e família precisa de ajuda com tratamento caríssimo Pra Bal. Camboriú Gigante dos ares, Boeing 727 faz voo rasteiro em sua última viagem