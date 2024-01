Começa nesta segunda-feira (22) a nova versão de “Renascer” na TV Globo. Criada por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, a nova novela das nove entra no lugar de “Terra & Paixão”, que chega ao fim nesta sexta-feira (19).

A primeira versão de “Renascer” foi exibida entre março e novembro de 1993. Aliás, o ano é lembrado pelo curitibanos pela vinda pela primeira vez de Paul McCartney para a capital paranaense. Já a novela, marcou o retorno de Benedito Ruy Barbosa para a emissora carioca, após o sucesso de “Pantanal”, exibida na extinta TV Manchete.

Entre os principais nomes da versão original, estão Antônio Fagundes, Adriana Esteve, Patrícia Pillar, Fernanda Montenegro, Marcos Palmeiras e Jackson Antunes. Mas, afinal, como estão os atores da primeira versão depois de 30 anos? A Tribuna do Paraná te atualiza. Confira abaixo.

O ator que viveu José Inocêncio na primeira fase da novela “Renascer”, chegou a fazer outros trabalhos na Globo como “Sonho Meu”, “Quatro Por Quatro” e “Malhação”. Teve passagem na Record com as novelas “Prova de Amor” e “Os Dez Mandamentos”.

Patrícia França foi Maria Santa, esposa de José Inocêncio e mãe dos quatro filhos. Seu último trabalho nas telinhas foi “Gênesis” (2021), na Record. Atualmente faz peças teatrais e se descreve também como cantora, no Instagram.

Antônio Fagundes deu vida a José Inocêncio na segunda fase de “Renascer”. Sua última novela na Globo foi “Bom Sucesso”, em 2019. O ator hoje trabalha com teatro e chegou a participar de uma esquete do canal de youtube “Porta Dos Fundos” sobre o Novembro Azul, que viralizou.

A atriz interpretou a Mariana na versão original. A atriz continua trabalhando na Globo até hoje. Seu trabalho mais recente foi no seriado “Os Outros” (2023), disponibilizado exclusivamente pela plataforma de streaming Globoplay. Sua última novela na Globo foi “Amor de Mãe”.

Marcos Palmeira deu a vida a João Pedro, o filho rejeitado de José Inocêncio. Além de “Renascer”, ele participou da versão original e do remake de “Pantanal”. Marcos Palmeira e Jackson Antunes são os únicos atores que estiveram na versão original da novela “Renascer” e que retornam ao remake da trama, agora interpretando o personagem que foi de Antônio Fagundes, há 30 anos.

A lendária artista interpretou Jacutinga, a dona do bordel em “Renascer”. Seu trabalho mais recente na TV Globo foi no especial “Gilda, Lucia e o Bode”, feita durante a pandemia da covid-19.

O ator viveu José Bento, o segundo filho de José Inocêncio. Seu último trabalho na Globo foi em 2021, quando interpretou o Cônsul Souza Ribeiro no seriado “Passaporte para Liberdade”. Mas seu trabalho mais recente está fora da Globo. Ele faz parte do elenco da série “Novela” da plataforma de streaming Amazon Prime Video.

O artista interpretou José Augusto, filho primogênito de José Inocêncio. Seus últimos trabalho foram a novela “Um Lugar ao Sol” (2021) e a série “As Aventuras de José & Durval”.

Taumaturgo interpretou José Venâncio em “Renascer”, o terceiro filho de José Inocêncio. Atualmente, o ator faz parte do elenco da série “B.O.” (2023), na Netflix.

A artista interpretou Eliana, uma oportunista que se casa com José Venâncio.

A atriz não trabalha na Globo desde 2021 e hoje se dedica a outros projetos, agora nos bastidores de produções para TV e em outras áreas.

O ator curitibano atuou como coronel Teodoro, em “Renascer”. Seu trabalho mais recente na TV foi a novela “Órfãos da Terra”.

Osmar Prado foi o ingênuo Tião Galinha na verão original de Renascer. Seu último trabalho na televisão foi o Velho do Rio, na nova versão de “Pantanal”, em 2022.

Maria Luísa está longe da TV desde novembro de 2018 quando chegou ao fim a novela “Segundo Sol”. Depois, a atriz participou de “Verdades Secretas 2”, produzida para o streaming em 2021 e exibido na Globo em 2022.

Os trabalhos mais recentes da atriz na TV foram em “Além da Ilusão” (2022) e em “Malhação: Toda forma de amar” (2020), na Rede Globo.

A atriz está no elenco de “Terra e Paixão”, na Globo, como a vilã Agatha.

A atriz Chica Xavier faleceu no dia 8 de agosto de 2020, vítima de um câncer de pulmão. Seu último trabalho na TV foi em “Cheias de Charme”, na Globo.

O ator era Belarmino, marido de Nena (Beth Erthal) e avô de Mariana (Adriana Esteves). Wilker faleceu em fevereiro de 2014, vítima de um infarto fulminante.

O ator viveu o turco Rachid e segundo José Inocêncio, foi ele quem costurou sua pele com linha e agulha, depois de ele ter sido atacado por um bando de jagunços. Luis Carlos Arutin faleceu em janeiro de 1996, vítima de asfixia após seu apartamento pegar fogo.

Soares interpretou o Padre Santo. O artista faleceu também em 1996, vítima de leucemia.

Nelson deu vida ao dono do venda Norberto. Xavier faleceu em 2017, aos 75 anos, vítima de um câncer de pulmão.

Gésio foi Jupará em “Renascer”. O ator faleceu em 2020, vítima da covid-19.

Regina fez o papel de Morena na segunda fase da novela, mulher que Deocleciano tira do bordel. A atriz infelizmente faleceu em 2012, vítima de um câncer.

