Satélite brasileiro

Em 9 de fevereiro de 1993, um avião B52 da NASA decolou na Flórida, nos Estados Unidos, carregando o foguete Pegasus, que levava o primeiro satélite brasileiro de coleta de dados, o SCD-1, para o espaço. O satélite está em operação até hoje.

Curitiba completava 300 anos

Para comemorar o aniversário de 300 anos de Curitiba, que aconteceu em 1993, o então prefeito, Rafael Greca, lançou o certificado especial “Cidadão dos 300 anos de Curitiba”, para os nascidos naquela época na capital paranaense.

Selo comemorativo de 300 anos de Curitiba. Foto: Reprodução

Em abril, a Pedreira Paulo Leminski recebeu o show do cantor de ópera Josep Carreras.

Monarquia ou república?

No dia 21 de abril de 1993, por meio de um plebiscito, os brasileiros foram às urnas decidir se o país voltaria a ser monarquia ou se continuaria sendo república. Além disso, esse plebiscito também decidiu se seria mantido o presidencialismo ou se o povo preferia o parlamentarismo. A república venceu com 66% dos votos e o presidencialismo com 56%.

Fusca e doença em alta

Em 1993, então presidente do Brasil, Itamar Franco, relançou o Fusca, depois de sete anos fora de produção.

A tuberculose foi declarada emergência global pela Organização Mundial da Saúde em 23 de abril de 1993, após o aumento das mortes relacionadas à doença.

TV

Em maio, aconteceu a inauguração da Central Nacional de Televisão (CNT), que sucedeu a antiga Rede OM, criada em 1982.

Também em maio estreava na CNT “Noite de Gala”, um programa musical apresentado por Clodovil Hernandes, diretamente na Ópera de Arame.

Chacinas no RJ

Conhecida como Chacina da Candelária, na noite de 23 de julho de 1993, oito crianças e adolescentes foram mortos por policiais militares, ao lado da Igreja da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro.

Neste ano também aconteceu outro massacre no Rio de Janeiro. Vinte e um moradores da favela de Vigário Geral foram assassinados por policiais militares, no Rio de Janeiro, durante a invasão chamada de Chacina de Vigário Geral.

Paul McCartney em Curitiba

Paul McCartney se apresentou pela primeira vez em Curitiba em dezembro de 1993. O membro dos Beatles fez o show da turnê “The New World”, na Pedreira Paulo Leminski.

Show do Paul McCartney na Pedreira Paulo Leminski, em 1993. Foto: João Bruschz/Arquivo/Gazeta do Povo

Já a unidade monetária brasileira passava a Cruzeiro Real em agosto daquele ano, que equivalia a um mil cruzeiros.

Foto montagem: Divulgação/Banco Central do Brasil

Em outubro foi inaugurado o Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba.

Michael Jackson, cinema e novela

Também em outubro, o cantor norte-americano Michael Jackson chegou a São Paulo, para fazer dois shows no Estádio do Morumbi.

“Jurassic Park – Parque dos Dinossauros”, de Steven Spielberg, foi lançado em 9 de junho de 1993 e se tornou a maior bilheteria até hoje.

Em novembro estreava a novela “Sonho Meu”, a história da TV Globo foi ambientada em Curitiba. A novela teve uma média de 40 pontos de audiência na época. Quem quiser revê-la, ela está disponível no Globoplay.

Novela Sonho Meu. Foto: Divulgação/Globo

Em novembro, houve a inauguração do Restaurante Popular do Capanema, em Curitiba. O restaurante foi pioneiro e conquistou o Brasil por oferecer refeições de qualidade, a um preço acessível.

Paraná Clube campeão

Jogando contra o Matsubara, na Vila Capanema, Paraná Clube venceu de 3 a 1 e ganhou o Campeonato Paranaense de 1993. Confira a lista completa.

Time do Paraná Clube no Campeonato Paranaense em 1993. Foto: Divulgação/Paraná Clube

Última vitória de Senna no Brasil

Ayrton Senna venceu GP do Brasil pela última vez e comemorou com a multidão na pista.

