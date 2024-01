Três versões de caranguejo servidas à vontade em festival na grande Curitiba

A Chácara das Vaquinhas, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), promove o Festival do Caranguejo de 20 de janeiro a 9 de março. Nesse período, os clientes podem contar com três opções do saboroso crustáceo, servidas à vontade: ao bafo, ao molho de moqueca e sem carapaça.

Acompanham o prato principal: caldinho de feijão temperado, molhos de alho, pimenta ou moqueca e pirão de farinha fina. O buffet do restaurante também conta com galeto assado com especiarias, arroz, farofa, batatas fritas, torresmo, massas e saladas. Para as crianças é ofertado massa sem molho e batatinhas rústicas. E para os bebês, creme de legumes sem sal e sem gordura.

O valor do festival é de R$ 125,90 por adulto e R$ 90 para crianças de 4 a 11 anos. Menores de três anos não pagam. No valor do ingresso estão inclusas bebidas não alcoólicas e recreação infantil com monitores.

A Chácara das Vaquinhas fica na Rua Vila Nova, 940 – Cachoeira – São José dos Pinhais. O estacionamento é gratuito. Informações e vendas dos ingressos podem ser feitas pelo WhatsApp (41) 99815-2946 ou Instagram. A programação de cada data do festival é divulgada nas redes sociais.

