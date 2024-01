As pessoas interessadas em participar do primeiro leilão de veículos do governo estadual 2024 já podem realizar a inscrição. Serão 21 veículos disponíveis, entre eles duas motos da marca Harley Davidson, com lance inicial de R$ 17,7 mil. A data prevista para o início das propostas é 24 de janeiro.

As motos da marca Harley Davidson são as utilizadas pela Polícia Rodoviária Estadual. Cada uma delas tem lance a partir de R$ 1,7 mil. No mercado de usados uma moto idêntica modelo Road King Police Flhp custa certa de R$ 75 mil.

A novidade a partir desse ano é que foi criado um sistema próprio do Governo do Paraná, desenvolvido em parceria entre a Secretaria da Administração e da Previdência e a Celepar, que não haverá cobrança dos 5% sob o valor de arremate referente à taxa do leiloeiro. “Além de garantir maior eficiência e transparências nas transações financeiras, esse sistema também é uma oportunidade para as pessoas que estão pensando em adquirir um novo veículo por valores abaixo do mercado”, diz a secretária da Administração e da Previdência em exercício, Luiza Cabel Corteletti.

Garimpo de veículos

Vale dar uma conferida no site em que os veículos aparecem com fotos e detalhes específicos de cada um. Um modelo Ford Ecosport 2010/2011 tem lance inicial de R$ 7.318,00 ( lote 11); um Renault Fluence DYN20M 2012/2013 a R$13.427,40 ( lote 19), e até uma kombi para levar a criançada tendo o lance inicial de R$ 4.603,50 ( lote 20). Outro carro que é destaque é o sedan de luxo Fluence, com lances a partir de R$ 13,4 mil.

Quanto a Harley Davidson, é um modelo FLHP 2007/2008, branca, valendo R$17.712,80, com necessidade de pagamento de taxas de licenciamento 2023 e anos anteriores.

Os interessados em visitar os lotes disponíveis podem ir nos dias 29 e 30 de janeiro, ao pátio da Emater, localizado na Rua Engenheiro Gastão Chaves, n.º 162, no bairro Santa Cândida, em Curitiba. As visitas são da 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Kombi está disponível para o leilão. Foto: Reprodução.

