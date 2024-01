Busca por homem que saiu pegar caranguejo no Paraná tem desfecho inesperado

O Corpo de Bombeiros do litoral do Paraná foi acionado para atender uma ocorrência de uma pessoa que desapareceu após sair pegar caranguejo no Rio Itinguçu, em Paranaguá. O desaparecido tinha ido até o rio com o irmão, por volta das 13 horas de segunda-feira (15).

Conforme informações repassadas aos bombeiros, apenas um dos irmãos retornou para casa. Ele disse que havia procurado pelo familiar antes de voltar, mas não teve sucesso nas buscas.

Por isso, equipes começaram a procurar o homem de 57 anos com um helicóptero e também, uma motoaquática. Entretanto, ele não foi encontrado.

Já na tarde desta terça-feira (16), antes de retomarem as buscas, as equipes tiveram uma surpresa ao receber a informação de que o irmão desaparecido retornou para casa. Ele se encontra bem.

O Corpo de Bombeiros não deu mais detalhes de onde o desaparecido estava.

