A linha 250 Ligeirão Norte-Sul vai finalmente deixar de parar na Praça do Japão e a partir desta quarta-feira (17) vai seguir o trajeto rápido até o Terminal do Pinheirinho. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Curitiba nesta terça-feira (16) e vai contar com inauguração oficial às 16 horas a partir do Terminal Santa Cândida.

LEIA TAMBÉM:

>> ‘Rua do descaso’ na Grande Curitiba coleciona buracos, poeira e acidentes, denunciam moradores

>> Ladrões “cirúrgicos” invadem loja para roubar bicicletas mais tops; Prejuízo chega a 800 mil

O prefeito Rafael Greca e o vice-prefeito e secretário Estadual das Cidades Eduardo Pimentel estarão presentes no evento. O início da operação da linha 250 vai beneficiar 35 mil passageiros e representa um marco significativo na melhoria da mobilidade urbana da cidade ao longo de 38 km.

Os passageiros experimentarão uma redução significativa no tempo de deslocamento, economizando até 15 minutos em ida e volta.

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!