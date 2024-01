Uma loja especializada em bicicletas no bairro Seminário, em Curitiba, teve na madrugada desta terça-feira (16), a ação de uma quadrilha criminosa que furtou vários produtos de dentro do estabelecimento. O prejuízo chega a R$ 800 mil.

Os ladrões passaram mais de quatro horas na loja, localizada na Avenida Sete de setembro, entre as ruas Belo Horizonte e Lindolfo Pessoa. O alarme chegou a disparar, a equipe de segurança foi ao local e encontrou o portão encostado, mas somente com a chegada do proprietário foi possível perceber que a invasão já tinha ocorrido. Ao todo foram levadas em torno de 30 bicicletas e acessórios como capacetes, sapatilhas e vestuários.

“Eles chegaram de carros, desligaram o disjuntor para não ter a energia elétrica do alarme e câmeras. Entraram no imóvel e começaram a retirar as bicicletas. Eles pegaram os modelos mais caros”, disse Derick Wesley Costa, sócio da loja, em entrevista para a RPC.

No fim da manhã, o empresário esteve reunido com a Polícia Civil para passar mais informações sobre a dinâmica de funcionamento da loja.

