Homem de 24 anos é preso em flagrante por agredir a própria irmã em Morretes

A Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante um homem de 24 anos por violência doméstica contra a própria irmã, de 27, nesta segunda-feira (15), em Morretes, no Litoral. A captura aconteceu horas após o crime. A ação contou com o apoio de policiais civis que estão atuando no Verão Maior Paraná.

A vítima procurou a Delegacia da Polícia Civil para relatar que foi vítima de agressões físicas e verbais cometidas pelo irmão. Diante do relato, a equipe foi até a residência do homem e o prendeu em flagrante pelos crimes de violência doméstica, injúria e ameaça. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

LEIA TAMBÉM:

>> Mais de 50 cães podem ser despejados de lar na grande Curitiba: protetora pede ajuda

>> Vereadora de Curitiba presa com sinais de embriaguez após acidente vai perder o cargo?

“A PCPR reforça seu compromisso inabalável em combater todas as formas de violência, especialmente aquelas que ocorrem no ambiente familiar. A resposta rápida e ação eficaz demonstram a dedicação em garantir a segurança e proteção da comunidade, agindo com rigor contra qualquer ato criminoso”, afirmou o delegado André Rosa Silva.

A PCPR reforça a importância das mulheres denunciarem os crimes ocorridos no âmbito da violência doméstica e familiar. O Boletim de Ocorrência pode ser registrado na delegacia mais próxima ou via internet, no portal da instituição (www.policiacivil.pr.gov.br/BO). No registro presencial, a equipe irá colher todas as informações do crime e, dependendo do caso, poderá ser solicitada uma medida protetiva, que irá determinar o afastamento do agressor do convívio da mulher.

O registro online pode ser feito em casos de lesão corporal (violência doméstica), ameaça, injúria, calúnia, difamação e contravenção de vias de fato cometidos contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha.

Caso o crime esteja acontecendo no momento ou em intervalo recente, a orientação é que a vítima acione imediatamente a Polícia Militar ou a Guarda Municipal.

Além disso, a população pode contribuir com informações que auxiliem em investigações contra este tipo de crime. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.

Você já viu essas?

Rodovia bloqueada Vigas gigantes vão interditar BR-376, na região de Curitiba, neste fim de semana Catracas livres Ônibus de graça em Curitiba? Tarifa zero seria possível! Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!