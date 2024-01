Os moradores da Vila Prado, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), continuam sofrendo com as péssimas condições da principal via que dá acesso ao bairro. A situação da Rua José Real Prado é complicada e com “quase zero” asfalto, os veículos que trafegam pela via são obrigados a encarar um piso de terra e muitas pedras. Veja fotos abaixo!

A situação não é nova e a paciência de quem precisa passar na rua acabou faz tempo. Fábio Santos, reside na região há anos, e relata que a cada estação do ano, fica pior. “Quando está seco, é poeira e quando chove, a rua fica interditada no sentido Prado e também, no Gramado. (A rua) alaga em 20 minutos e já teve acidentes, alguns graves. Inclusive, um carro capotou, pois tem motorista que avança para a outra faixa devido ao tamanho da via, que é pequena. Quando passa caminhão, todos são prejudicados”, diz Fábio.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Com a condição precária da rua, já ocorreram situações em que os motoristas desistiram de subir a via, com medo de acidentes e de ferir os outros. Segundo Fábio, o condutor de um ônibus escolar chegou a pedir para que as crianças descessem do veículo antes da parada final.

“O motorista deixou os alunos na parte de baixo da rua, ele não quis subir para não ter problema no ônibus. Conversei com a diretora na época, mas não depende dela. Estamos cansados dessa situação”, completa o morador de Almirante Tamandaré.

E aí, prefeitura?

Em nota, a prefeitura de Almirante Tamandaré, informou que obras na Rua José Real Prado serão licitadas em fevereiro. Leia abaixo a nota na íntegra.

“A Prefeitura de Almirante Tamandaré, Secretaria de Obras e Infraestrutura, Secretaria de Planejamento e Gestão informam que a rua José Real Prado, na Colônia Antônio Prado, está na programação da secretaria de Planejamento e Gestão para Licitação de obras do Trecho 1 e 2. Essa primeira fase ocorrerá em 06/02/2024, após a empresa vencedora irá apresentar a documentação técnica e financeira, estando habilitada, será marcado o prazo para o início dos trabalhos, sempre seguindo as leis, prazos e transparência que regem essa modalidade. Outras ruas estão no planejamento para pavimentação futuramente conforme emendas e recursos disponíveis no município. As manutenções são realizadas nos bairros periodicamente, porém com as intensas chuvas, todas as ruas sem pavimentação acabam sofrendo com erosão e formação de valetas e buracos”.

Você já viu essas?

