Obras em cruzamento perto de shopping serão finalizadas após 5 anos

Uma das obras de contrapartida da construção do Jockey Plaza Shopping está finalmente perto de sua conclusão. Mesmo com a inauguração do centro comercial, em meados de 2019, o cruzamento da Rua Konrad Adenauer com a Dante Angelote ficou pendente e precisou de uma grande adaptação devido a imbróglio judicial envolvendo os moradores e comerciantes da esquina.

A obra é de responsabilidade do shopping, que também teve que lidar com a briga nos tribunais.

Em 2018 a Tribuna foi até lá e preparou um conteúdo especial, contando sobre a briga prevendo que a solução para o problema demoraria. E, de fato, foram pelo menos cinco anos desenrolando a questão na Justiça.

Por fim, nos últimos meses, as obras de conclusão do cruzamento foram retomadas após a demolição dos imóveis em questão.

Algumas vias da região foram totalmente remodeladas para dar mais fluidez ao trânsito na saída e chegada dos moradores do bairro e eventuais frequentadores do shopping. No projeto inicial, a Konrad Adenauer teria ligação direta com a Rua José Zgoda, que compõe o binário das trincheiras que ligam o Bairro Alto ao Bacacheri.