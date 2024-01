Curitiba pode ser atingida por tempestade com ventos intensos e risco de queda de granizo, nesta terça-feira (16), diz o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido do meio-dia desta terça até às 10h de quarta-feira (17).

LEIA MAIS – Lotofacil 3004 milionária dá dinheiro para apostas de Curitiba; Resultado!

De acordo com o alerta amarelo do Inmet, de grau de severidade classificado como “perigo potencial”, há riscos de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h e queda de granizo. Mas é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e estragos em plantações.

VIU ESSA? Mais de 50 cães podem ser despejados de lar na grande Curitiba: protetora pede ajuda

Além de Curitiba e Região Metropolitana, o alerta de tempestade também é válido para todos os demais municípios do estado do Paraná.

Segundo o Simepar, nesta terça-feira, teremos mais um dia típico de verão no Paraná. “O sol predomina pela manhã, entre algumas nuvens e a partir da tarde, devido ao tempo abafado, a instabilidade aumenta e pancadas de chuvas isoladas acompanhadas de descargas elétricas, atuarão principalmente nos setores centro-sul e leste do estado”.

Em Curitiba, a temperatura mínima nesta terça deve ser de 20ºC e a máxima pode chegar aos 30ºC. No Litoral do Paraná, em Guaratuba, os termômetros devem marcar até 31ºC.

O Inmet dá orientações para evitar acidentes durante uma tempestade. Confira:

– Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

– Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em Curitiba, quem precisar de ajuda pode ligar nos seguintes números que atendem emergências: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!