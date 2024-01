Pensar em carnaval, em geral, nos leva a pensar na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no circuito Barra-Ondina, em Salvador, na Bahia, ou nas ruas e ladeiras de Olinda, em Pernambuco. Ainda assim, não é preciso ir tão longe para aproveitar a data e celebrar: no Paraná, há opções repletas de tradição e de autenticidade para agradar todos os gostos!

LEIA MAIS – Três versões de caranguejo servidas à vontade em festival na grande Curitiba

Para os que preferem as marchinhas e os samba-enredos, haverá desfiles e bailes. Mas quem busca um carnaval diferente, pode aproveitar os festivais programados focados em outros gêneros musicais e até se fantasiar de zumbi.

Confira algumas alternativas para quem deseja vivenciar um Carnaval genuinamente paranaense, com destinos e atividades que tornarão sua experiência única e memorável.

VIU ESSA? ‘Coringa 2’ e novo ‘Senhor dos Anéis’: Warner Bros. revela novas datas dos filmes que chegam aos cinemas em 2024

Psycho Carnival

Apresentação da banda Freeborn Brothers, Psycho Carnival 2020. Foto: Divulgação



A 23a edição do festival Psycho Carnival, um dos símbolos do carnaval alternativo da capital, acontece de 8 a 13 de fevereiro no Jokers Pub (R. São Francisco, 164, Centro), em Curitiba. No line-up, o evento traz 42 bandas de cinco países diferentes: Brasil, Argentina, Chile, Dinamarca e Portugal.

LEIA AINDA – Madalosso terá baile de carnaval com jantar completo de 10 a 13 de fevereiro

Uma das atrações mais esperadas é o trio dinamarquês Nekromantix, um dos maiores nomes do Power Psychobilly. O festival conta ainda com a presença de dois grandes nomes da cena punk brasileira: Cólera e As Mercenárias.

Além disso, como sempre, o cenário musical paranaense está bem representado no festival, com 22 bandas. Entre os destaques estão o Relespública e o Kingargoolas. Os ingressos já estão à venda pelo site bilheto.com e cus- tam a partir de R$300 o combo de três noites.

Carnaval de Tibagi

Foliões aproveitam as comemorações em Tibagi. Foto: João Pedro Agostinho/ASCOM Pref. Tibagi

A festa que começa no dia 9 de fevereiro marca o retorno do tradicional Carnaval de Tibagi. Após três anos sem festa, por conta da pandemia da covid-19, as comemorações de 2024 devem agitar os foliões e fomentar novamente o turismo no município.

Com o tema “O Cadete não Imaginava”, o Desfile do Corso, tradicional desfile carnavalesco da região que traz veículos ornamentados conduzindo diferentes grupos de foliões, já está confirmado e tem até data: será realizado no dia 11 de fevereiro de 2024, em pleno domingo de carnaval. Os foliões já podem se preparar e tirar as fantasias do armário.

Desfiles em Curitiba e Antonina

Escolas do grupo especial e de acesso se apresentam na Av. Marechal Deodoro, em Curitiba. Foto: Cido Marques/FCC

Em Curitiba, o tradicional desfile da Marechal Deodoro está marcado para os dias 10 e 11 de fevereiro. A “avenida curitibana do samba”, que recebe arquibancadas e toda a estrutura para acomodar os blocos de foliões e desfiles, será palco da passagem tanto das escolas do grupo de acesso quanto das do grupo especial.

Outro desfile tradicional com data marcada é o de Antonina: será dia 11 de fevereiro, na Avenida Carlos Gomes, no Centro. Além dele, a festa no município, que vai de 9 a 13 de fevereiro, conta com bailes públicos, concursos de fantasias e blocos carnavalescos, como o Bloco do Boneco.

Zombie Walk

A Zombie Walk, outra tradicional comemoração alternativa, acontecerá no domingo de carnaval, dia 11 de fevereiro. O ponto de encontro para a caminhada será a Praça Osório e a concentração está marcada para às 9h.

LEIA MAIS – Zombie Walk vai ‘ressuscitar’ Michael Jackson em Curitiba; veja programação

A caminhada deve passar pela Rua XV de Novembro, Paço Municipal de Curitiba e Praça Generoso Marques, terminando na Praça Santos Andrade. O evento também contará com apresentações de bandas ao vivo, como Hellmáticos e Punkachaça. A organização incentiva a participação de toda a família, inclusive de pets.

Tradicional Zombie Walk faz com que zumbis e monstros ocupem o Centro de Curitiba. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

E para quem quer se preparar para o evento, haverá uma oficina de maquiagem no dia 3 de fevereiro. Uma iniciativa da própria Zombie Walk em parceria com a Gibiteca, o workshop Maquiagem, Máscaras e Dança custa R$ 40, valor que inclui os materiais. Informações sobre as inscrições podem ser obtidas no perfil oficial do evento no Instagram: @zombiewalkcuritiba_oficial.

Festival Risoflora em Morretes

De 9 a 14 de fevereiro de 2024, o Porto de Cima, localizado na cidade litorânea de Morretes, recebe o festival Risoflora – Festival de Carnaval. Será a segunda edição do evento que se propõe a oferecer atrações para toda a família – a primeira na região de Morretes.

O encontro multicultural terá shows de Letrux, BNegão, Pedra Branca, Banzzai, Chama Crescente, Cidade Verde Sounds, DJ Antonini, DJ Xavs, Gaia Piá, Grupo Baquetá, Hoovaranas, Isabela Huk, Mambaia, NPKN Duo, Taiobas, Versa, Yeti Tropical e DJ Mitay.

Além disso, a programação conta com recreação infantil, festas temáticas, oficinas, teatro, cinema. Os ingressos custam a partir de R$150 e podem ser comprados no site do festival.

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!