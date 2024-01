Madalosso terá baile de carnaval com jantar completo de 10 a 13 de fevereiro

Vai passar o Carnaval em Curitiba? A Família Madalosso promove a sua já tradicional programação carnavalesca com três bailes adultos e uma matinê nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, respectivamente, com muito confete, serpentina, marchinhas, samba, decoração especial e a consagrada gastronomia italiana.

Neste ano, o Carnaval Família Madalosso terá como atrações musicais bateria de Escola de Samba, e a Banda Ciro Moraes. Os foliões também poderão aproveitar o atelier de pintura facial e adereços para entrar no clima dos bailes e eternizar esse momento na cabine de fotos.

LEIA TAMBÉM:

>> Zombie Walk vai ‘ressuscitar’ Michael Jackson em Curitiba; veja programação

>> Parapente cai em praia lotada de Matinhos e deixa piloto e banhistas feridos

As crianças que participarem da matinê ganharão kits individuais com confete, serpentina e apito. Recreação, cortejo musical e desfile de bonecos gigantes são outras atrações preparadas pela Família Madalosso para o baile infantil.

Os ingressos para os bailes adultos custam R$ 155,00 e incluem o jantar completo. Já os ingressos para o baile infantil têm valores a partir de R$ 30,00 criança e R$ 45,00 adulto (1o. Lote), sem alimentação inclusa.

Os bailes adultos serão realizados nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, com início do jantar às 19h30, seguido de baile a partir das 21 horas. O baile infantil será realizado no dia 13 (Terça de Carnaval), a partir das 16h30, com cardápio especial de porções de petiscos e bebidas para os foliões.

Serviço

Carnaval Família Madalosso

De 10 a 13 de fevereiro

Restaurante Família Madalosso (Av. Manoel Ribas, 5875 – Santa Felicidade)

PROGRAMAÇÃO

10/02 – 19h30 – Jantar + Baile de Carnaval / Ingresso individual – R$155,00

11/02 – 19h30 – Jantar + Baile Anos 70 / Ingresso individual – R$155,00

12/02 – 19h30 – Jantar + Baile Tropical / Ingresso individual – R$155,00

13/02 – 16h30 – Baile Infantil (*)

(*) Ingressos Baile Infantil = 1o LOTE: R$30,00 infantil (de 04 a 10 anos) e R$45,00 adulto + taxa 10% adm (inclui kit folia).

Reservas pelo telefone (41) 9 8880-9378.

Compra de Ingressos pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/carnaval-infantil-2024-familia-madalosso/2297922

Você já viu essas?

Rodovia bloqueada Vigas gigantes vão interditar BR-376, na região de Curitiba, neste fim de semana Catracas livres Ônibus de graça em Curitiba? Tarifa zero seria possível! Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!