Um piloto de parapente se chocou com um prédio após saltar do Morro do Boi, na Praia Mansa, em Matinhos, no Litoral do Paraná, no domingo (14). O homem de aproximadamente 56 anos foi transportado ao Hospital Regional de Paranaguá com ferimentos moderados. Banhistas que estavam curtindo o dia de calor na praia também ficaram feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros o homem, após bater contra a estrutura, caiu em cima de uma família que estava na areia. Os banhistas atingidos não ficaram feridos com gravidade. De acordo com populares, devido ao vento, o piloto bateu na lateral do prédio, em espiral, com o parapente semi-aberto na areia. A vítima chegou a ficar desacordada.

Atendimento na hora!

Os guarda-vidas do posto da Praia Mansa fizeram os primeiros atendimentos. Um médico do SIATE, que estava de folga, chegou a ir ao local e também auxiliou.

Com a chegada da ambulância do Corpo de Bombeiros, a vítima foi estabilizada, e voltou a ficar consciente. O homem teve ferimentos no tórax e rosto.

Atendimento ocorreu na areia e movimentou a praia que estava lotada. Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná.

