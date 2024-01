Zombie Walk vai ‘ressuscitar’ Michael Jackson em Curitiba; veja programação

Um dos eventos mais tradicionais de Curitiba, a 15ª edição da Zombie Walk Cwb será realizada no dia 11 de fevereiro. A concentração do público, que costuma lotar o Centro da capital paranaense para acompanhar a caminhada, será na Praça Osório, a partir das 9 horas.

Neste ano, a programação do evento terá mais de nove horas de duração e estará repleta de atrações paralelas para animar a horda de zumbis. Confira o cronograma:

Programação Zombie Walk 2024

Pela manhã, maquiadoras estarão em estandes montados na Rua XV de Novembro, na área próxima ao relógio da Praça Osório, disponíveis para maquiar adultos e crianças. Os valores custam a partir de R$ 45. O público também poderá comprar as camisetas da Zombie Walk Cwb 2024, que custam R$ 60 e estarão disponíveis nos tamanhos P, M, G, e GG.

Outra opção disponível para quem desejar registrar o momento será a Kombi do Julian, na qual as pessoas poderão tirar fotos. Duas tirinhas impressas custam a partir de R$ 20.

Além dos zumbis humanos, os pets também farão parte da caminhada na “The Walking Dogs”, nas quais os animais de estimação poderão desfilar com fantasias.

Às 11 horas, na área de concentração, haverá uma apresentação dos atletas de futebol americano e das cheerleaders que participam do evento. Em seguida, a Disco Dance Company, comandada pelo coreógrafo e dançarino Luis Fabiano Rodrigues, fará a performance da música “Thriller”, um dos clássicos de Michael Jackson.

A exibição faz parte da programação oficial da Zombie Walk Cwb desde 2012 e é realizada em meio ao público, no calçadão da Rua XV e no palco na Praça Santos Andrade. As inscrições para o workshop da dança podem ser feitas pelo número (41) 99129-2210.

“É um dos momentos mais esperados do evento e qualquer pessoa pode dançar! É só fazer o workshop que é ministrado nos meses de janeiro e outubro. Todo ano, o nosso objetivo é reunir um número cada vez maior de participantes!”, diz Luis Fabiano.

Às 11h30, os atletas de futebol americano e as motocicletas do Hell’s Angels MC se posicionarão para reunir o público. A caminhada dos zumbis começa às 12h30 e segue pela Rua XV até a Praça Santos Andrade, onde a festa continua com diversas atrações que se apresentarão no palco que estará montado em frente à Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Programação de shows da Zombie Walk começará às 13 horas

A programação de shows começará às 13 horas, com a banda Hellmáticos (tributo ao Rock dos anos 1980). Às 13h40, a Disco Dance Company fará mais uma performance do clássico “Thriller”.

Em seguida, a sequência de apresentações continuará com as bandas Punkachaça (Punk), Zabilly (Psychobilly), e Sex N’ Roll (Hard Rock autoral e clássicos). A Candyman Club, que toca clássicos dos anos 1970/80/90 e é uma das bandas mais requisitadas nos eventos da cidade, encerrará a Zombie Walk Cwb.

A expectativa dos organizadores é de que o público seja ainda maior que o de 2023, quando mais de 30 mil pessoas acompanharam a caminhada. O evento termina às 18 horas.

Oficina de Maquiagem na Gibiteca de Curitiba

Para começar a entrar no clima da Zombie Walk Cwb, de 27 de janeiro a 3 de fevereiro, o público poderá participar de oficinas de maquiagem para aprender a produzir o próprio visual e acompanhar a caminhada.

As aulas serão ministradas na Gibiteca de Curitiba, que fica localizada na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, no Centro. A programação é a seguinte:

27/1 – 10h a 11h30 – Zombie Kids

27/1 – 14h a 15h30 – Zombie (jovens e adultos)

27/1 – 14h a 17h30 – Máscaras Assustadoras

27/1 – 16h a 17h30 – Caveiras e Caveiras Mexicanas

3/2 – 10h a 11h30 – Zombie Kids

3/2 – 14h a 15h30 – Zombie (jovens e adultos)

3/2 – 14h a 17h – Goo Goo Muck (Dança da Wandinha)

3/2 – 16h a 17h30 – Caveiras e Caveiras Mexicanas

As inscrições para as oficinas já estão abertas e podem ser realizadas de forma online.

História da Zombie Walk Cwb

A Zombie Walk Cwb foi criada em 2007 pelo publicitário Bruno Hoffmann e está chegando à 15ª edição no atual formato (no Carnaval, paralelamente ao festival Psycho Carnival). Em 2021 e 2022, por causa das restrições causadas pela pandemia, o evento aconteceu de maneira remota.

Desde 2009, a caminhada é organizada pela analista de marketing Flavia Noguera. A partir de 2016, o tatuador e músico Ulisses “Mano” Rodrigues passou a fazer parte da equipe. Atualmente, ele assumiu a função de selecionar as bandas que se apresentam no evento.

Neste ano, mais de 20 grupos se inscreveram para fazer parte da programação do palco montado na Praça Santos Andrade. “Curitiba sempre teve um cenário musical com talentos indiscutíveis em todas as vertentes. Por isso, a missão de escolher se torna muito difícil, afinal, só temos espaço para cinco bandas por ano, o que exige uma vasta audição e discussão para que elas sejam selecionadas”, explica Mano.

As maiores edições da Zombie Walk Cwb aconteceram em 2014, 2019, 2020 e 2023 quando, segundo números da organização, mais de 30 mil pessoas participaram da caminhada.

15ª edição da Zombie Walk Cwb

Quando: 11 de fevereiro (domingo)

Onde: Praça Osório, Centro de Curitiba

Horário: a concentração iniciará às 9 horas. O evento encerrará às 18 horas

Valores: Gratuito

