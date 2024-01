É isso mesmo, acabamos de entrar em janeiro e já temos diversos shows de vários artistas confirmados em Curitiba. Então, se você ama ver seu artista favorito ao vivo, confira aqui as datas dos grandes shows já confirmados para esse ano na capital paranaense.

Quando: 03/02/2024

Onde: Estádio Durival Britto e Silva

Ingressos: aqui.

Show do FERRUGEM

Quando: 03/02/2024

Onde: Live Curitiba

Ingressos: aqui.

Show do MEN AT WORK

Quando: 20/02/2024

Onde: Live Curitiba

Ingressos: aqui.

Show da ELBA RAMALHO

Quando: 24/02/2024

Onde: Teatro Guaíra

Ingressos: aqui.

Show do JÃO

Quando: 24/02/2024

Onde: Pedreira Paulo Leminski

Ingressos: aqui.

Show do OSWALDO MONTENEGRO

Quando: 02/03/2024

Onde: Teatro Positivo

Ingressos: aqui.

FESTIVAL I WANNE BE TOUR

Quando: 03/03/2024

Onde: Estádio Couto Pereira

Ingressos: aqui.

Show do ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO

Quando: 08/03/2024

Onde: Teatro Positivo

Ingressos: aqui.

Show da PAULA TOLLER

Quando: 08/03/2024

Onde: Ópera de Arame

Ingressos: aqui.

BALA DESEJO

Quando: 09/03/2024

Onde: Teatro UP Experience

Ingresso: aqui.

Show TARJA

Quando: 10/03/2024

Onde: Ópera de Arame

Ingressos: aqui.

2Z

Quando: 15/03/2024

Onde: CWB Hall

Ingressos: aqui.

Show da SANDY

Quando: 22/03/2024

Onde: em breve

Ingresso: dia 09 de janeiro.

Show do SEPULTURA

Quando: 22/03/2024

Onde: Live Curitiba

Ingressos: aqui.

Show do TONI GARRIDO

Quando: 23/03/2024

Onde: Teatro Guaíra

Ingresso: aqui.

Show do ROBERTO CARLOS

Quando: 23/03/2024

Onde: Ligga Arena

Ingressos: aqui.

HENRIQUE & JULIANO E SORRISO MAROTO

Quando: 23/03/2024

Onde: Pedreira Paulo Leminski

Ingressos: aqui.

DELACRUZ

Quando: 24/03/2024

Onde: Teatro Positivo

Ingressos: aqui.

CURITIBA FOLIA

Quando: 06/04/2024

Onde: Expotrade

Ingressos: aqui.

SÓ PRA CONTRARIAR

Quando: 13/04/2024

Onde: Pedreira Paulo Leminski

Ingressos: aqui.

EMBLEM3

Quando: 16/04/2024

Onde: Teatro Bom Jesus

Ingressos: aqui.

ANA CAROLINA

Quando: 19/04/2024

Onde: Teatro Guaíra

Ingressos: aqui.

AIR SUPPLY

Quando: 20/04/2024

Onde: Teatro Guaíra

Ingressos: aqui.

BRUCE DICKINSON

Quando: 24/04/2024

Onde: Live Curitiba

Ingressos: aqui.

ROBERTA MIRANDA

Quando: 27/04/2024

Onde: Teatro Positivo

Ingressos: aqui.

FÁBIO JR.

Quando: 04/05/2024

Onde: Teatro Positivo

Ingressos: aqui.

THE CALLING

Quando: 09/05/2024

Onde: Teatro Positivo

Ingressos: aqui.

PADRE FÁBIO DE MELO

Quando: 12/05/2024

Onde: Teatro Positivo

Ingressos: aqui.

LOUIS TOMLINSON

Quando: 12/05/2024

Onde: Ligga Arena

Ingressos: aqui.

FESTIVAL COOLRITIBA

Quando: 18/05/2024

Onde: Pedreira Paulo Leminski

Ingressos: aqui.

CURITIBA COUNTRY FESTIVAL

Quando: 25 e 26/05/2024

Onde: Expotrade

Ingressos: aqui.

LAGUM

Quando: 31/05/2024

Onde: Ópera de Arame

Ingressos: aqui.

ROUPA NOVA

Quando: 06 e 07/06/2024

Onde: Teatro Positivo

Ingressos: aqui.

ALCIONE

Quando: 08/06/2024

Onde: Teatro Positivo

Ingressos: aqui.

GUSTTAVO LIMA

Quando: 06/07/2024

Onde: Estádio Durival Britto e Silva

Ingresso: aqui.

JOTA QUEST

Quando: 20/07/2024

Onde: Pedreira Paulo Leminski

Ingresso: aqui.

MAD IN BRAZZA

Quando: 17/08/2024

Onde: Expotrade

Ingressos: aqui.

ZECA PAGODINHO

Quando: 24/08/2024

Onde: Em breve

Ingressos: Em breve

ERIC CLAPTON

Quando: 24/09/2024

Onde: Ligga Arena

Ingressos: aqui.

