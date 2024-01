Gusttavo Lima faz show no litoral do Paraná nesta sexta-feira

O sertanejo Gusttavo Lima volta ao litoral paranaense com um megashow nesta sexta-feira (5), no Centro de Eventos de Guaratuba. O artista retorna a região depois de cinco anos longe dos palcos da cidade com um show especial e muito esperado.

Os últimos ingressos do setor Área VIP Open Bar estão à venda, assim como as últimas mesas do setor Bistrô Ouro. Além destes setores, Pista, Pista Premium e Bistrô Prata também estão disponíveis para compra. Vendas no site baladapp.com.br e em pontos de venda físicos da região com valores a partir de R$ 80 mais taxas.

Mais de 30 shows agitam verão nas praias do Paraná

Os ingressos também podem ser encontrados na bilheteria oficial, no local do evento, sem cobrança de taxas.

Arrastando multidões por onde passa, o cantor Gusttavo Lima tem conquistado o público com a turnê O Embaixador In. No repertório repleto de sucessos, ele apresenta desde músicas do começo da carreira, como “Inventor dos Amores”, “Gatinha Assanhada” e “Balada Boa”, passando por faixas a exemplo de “Bloqueado” e “Na Hora de Amar”, até chegar aos hits mais recentes, como “Fala Mal de Mim”, “Saudade da Minha Vida” e a música “Desejo Imortal” – versão do sucesso internacional “It Must Have Been Love”. Também fazem parte do show algumas das novas faixas do DVD “Paraíso Particular”, gravado no mês de julho, como: “Inesquecível”, “Devolve”, “Compensa”, “Mala dos Porta Mala”, “Oi Vida” e “Canudinho”, entre outras.

“É sempre motivo de muita alegria voltar ao Paraná, ainda mais para realizar um show tão especial, como este que realizaremos no dia 05 de janeiro em Guaratuba, começando com tudo o ano de 2024! Papel e caneta na mão, porque nosso encontro está marcado e eu espero por vocês!”, declara o Embaixador.

Com 15 anos de carreira e uma trajetória marcada por inúmeros sucessos, Gusttavo Lima é considerado um dos maiores artistas da música nacional. O mineiro nascido em Presidente Olegário toca violão, viola, guitarra, bateria, baixo e sanfona e chegou ao mercado fonográfico com notoriedade. Como compositor, carrega em sua bagagem mais de 150 canções.

Preservando sua origem e raízes simples, Gusttavo Lima segue com a bagagem de quem domina a arte de compor, tocar e cantar, conquistando cada vez mais seu espaço, sempre com muito carisma e seu jeito humilde de ser.

Maratona de shows no Café Curaçao, em Guaratuba

Hoje, o artista soma mais de 15 milhões de seguidores no Twitter, mais de 44 milhões no Instagram e mais de 20 milhões de inscritos em seu canal oficial do YouTube, além de mais de 14 bilhões de visualizações.

O evento realizado pelas produtoras Seven Experience e LG Produções Artísticas é apresentado pela Paybrokers, conta com o patrocínio da Apostou.com e apoio da Prefeitura de Guaratuba.

O Centro de Eventos de Guaratuba fica na Rua Antonio Rocha, 480 – Guaratuba. A abertura dos portões será 18h e a previsão de início do show é 22h30. Classificação: 18 anos.

