Maratona de shows no Café Curaçao, em Guaratuba; veja programação

O Verão está aí e junto com ele vem a programação mais aguardada no litoral do Paraná: a do Café Curaçao (Rua Brejatuba, 500), em Guaratuba. Para a temporada de 2024, o espaço, que é um dos destinos mais cobiçados por quem vai às praias paranaenses, promete agitar o público nas noites oferecendo muita música com uma programação variada.

A maratona de shows começa nesta sexta, dia 29 de dezembro, com a Turma do Pagode e o grupo Kamisa 10, e vai até 13 de janeiro, com Lulu Santos. Shows de Armandinho e a dupla Maiara e Maraisa também foram confirmados. Os ingressos custam a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm, de acordo com o setor. Veja a programação completa abaixo.

O Café Curaçao se tornou uma das grandes paixões do público que vai ao litoral para aproveitar a folga, descansar e ainda curtir um bom show. Neste ano, o objetivo da programação é agradar aos mais diversos públicos. Por isso o Café Curaçao buscou trazer do pagode ao reggae, do sertanejo ao eletrônico, do rap à MPB.

Programação

TURMA DO PAGODE + KAMISA 10 (29/12, sexta):

Para abrir a programação do Verão 2024 no Café Curaçao Guaratuba (R: Brejatuba, 500), o grupo Turma do Pagode, direto da Zona Norte de São Paulo, chega para animar o público. A noite ainda vai ter show do Kamisa 10, nova sensação do mercado musical, que tem se destacado cada vez mais. Os dois shows na mesma noite serão na sexta, dia 29 de dezembro, a partir das 23h.

ARMANDINHO + DAZARANHA (30/12, sábado):

No sábado, dia 30 de dezembro, Armandinho e Dazaranha chegam trazendo a mistura temperada de reggae, pop e MPB no melhor estilo “good vibes” para tomar conta das areias de Guaratuba. A festa no Café Curaçao (R: Brejatuba, 500), que começa a partir das 23h, é um pontapé para receber 2024, que já está batendo à porta.

MAIARA E MARAISA (4/1, quinta):

As gêmeas mais queridas da música brasileira chegam com tudo no dia 4 de janeiro para brindar 2024. Maiara e Maraisa prometem esquentar ainda mais o Café Curaçao (R: Brejatuba, 500), a partir das 23horas, com todos seus incontáveis hits e o carisma que só elas têm.

CHEMICAL SURF, OWNBOSS E ALINE ROCHA (5/1, sexta):

É música eletrônica que você quer? No dia 05 de janeiro, o Café Curaçao (R: Brejatuba, 500) preparou uma grande festa com o melhor da e-music com Chemical Surf (formado por Lucas e Hugo Sanches), Ownboss e Aline Rocha, a partir das 23horas.

MC CABELINHO, DJONGA E ORUAM (6/1, sábado):

O sábado, dia 6 de janeiro, vai transformar a arena do Café Curaçao (R: Brejatuba, 500) em um verdadeiro espaço para quem gosta de rap, funk e trap. Desembarcam em Guaratuba MC Cabelinho, Djonga e Oruam, em três shows, começando a partir das 23h, que reúnem o melhor dos gêneros dos artistas que têm conquistado cada vez mais espaço Brasil afora.

LULU SANTOS (13/1, quinta):

A mistura de ritmos oferecida por Lulu Santos tem tudo a ver com o Café Curaçao (R: Brejatuba, 500) e é por isso que ele chega tomando conta do palco no dia 13 de janeiro. Comemorando 50 anos de carreira, o ícone da MPB promete uma noite dançante, mais cheia de romantismo que lhe é peculiar. O show começa a partir das 23h.

Serviço

VERÃO 2024 CAFÉ CURAÇAO GUARATUBA

Quando: de 29 de dezembro de 2023 a 13 de janeiro de 2024

Local: Café Curaçao (R: Brejatuba, 500)

HORÁRIOS: abertura dos portões: 21h30 / início das atrações: a partir das 23horas PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS:

29 de dezembro: Turma do Pagode + Kamisa 10

30 de dezembro: Armandinho + Dazaranha

4 de janeiro: Maiara e Maraisa

5 de janeiro: Festa eletrônica com Chemical Surf + Ownboss + Aline Rocha

6 de janeiro: MC Cabelinho + Djonga + Oruam

13 de janeiro: Lulu Santos



INGRESSOS: a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm., de acordo com o setor. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

MEIA-ENTRADA – válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PcD) e portadores de câncer.

Ingresso social: doadores de 1kg de alimento ganham 50% de desconto na compra de até dois ingressos.

**Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

****É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do festival.

Vendas Online: www.diskingressos.com.br e www.blueticket.com.br. Vendas físicas: nos postos de venda credenciados conforme divulgação oficial.

Formas de Pagamento: Dinheiro, Pix e cartões de crédito/débito Elo, MasterCard, American Express, Visa, Diners Club e Hipercard em até 10x no crédito pelo Blueticket e em 3x pelo Disk-Ingressos.

Classificação indicativa: jovens de 16 a 18 anos podem acessar o evento com responsável maior de 18 anos. Jovens de 14 a 16 anos podem acessar o evento com responsável legal. Jovens abaixo de 14 anos só acessam o evento com os pais.

Informações para o público: instagram oficial, @cafecuracaoguaratuba, ou www.cafecuracao.com.br.

