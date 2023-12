O concurso Miss Brasil Segurança Privada está cada ano mais concorrido. A atual Miss, é a Rafaela Sierra, moradora de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Para a temporada 2024, ela poderá ter a honra de entregar a faixa de campeã para a mãe Cristina Monteiro, que vai concorrer na próxima edição. Um legado invertido que promete marcar a história da família se realmente ocorrer.

O concurso teve início em 2015 e tem como principal objetivo destacar o papel da mulher neste segmento que era predominantemente masculino. Atualmente, é comum encontrarmos mulheres vigilantes em bancos, condomínios, e mesmo seguranças particulares.

Rafaela está com 26 anos, é vigilante, trabalha na empresa de Segurança Embrasil, responsável pela segurança em vários pontos de Curitiba e região. A Miss Brasil Segurança Privada, atualmente faz a segurança da Assembléia Legislativa do Paraná (Alep).

Rafaela, Miss Segurança 2023 e a mãe Cristina, candidata para a edição de 2024 do concurso. Foto: Divulgação/Rubens Shinkado e Ederson Vilanova.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de entregar a faixa de campeã para a mãe, ela não esconde esse desejo. “Estou torcendo pra que isso aconteça. Faço questão de entregar a minha faixa, que guardo a sete chaves. Vai ser um prazer, uma honra e lindo também! A mãe além de linda, de merecer a faixa de Miss Segurança, ela merece faixa de mulher batalhadora, guerreira, e de melhor mãe do mundo”, contou Rafaela em um papo com a Tribuna do Paraná.

Candidata no Miss Brasil Segurança Privada

Cristina Monteiro da Silva, 45 anos, é auxiliar de serviços gerais na empresa Auxiliar Segurança. A mãe “coruja” da Miss Brasil, reconhece que a beleza da família está em alta. “ A fruta não cai longe do pé né? Caso venha vencer, vai ser uma grande emoção, uma enorme alegria. O importante é ter minha filha feliz, a vitória dela abriu um leque de trabalho para ela, isso que foi legal”, completou a mãe. Conheça aqui as candidatas do Sul do Brasil no Miss Brasil Segurança Privada.

Para 2024, a organização acredita em 120 inscrições do Brasil inteiro com a premiação em dinheiro para as três melhores classificadas (R$ 1 mil reais para a primeira, a segunda R$500,e a terceira colocada R$300). A inscrição pode ser realizada até o dia 01/03/2024 pelo site do concurso Miss Segurança.

“A mãe, além de linda e de merecer a faixa de Miss Segurança, ela merece faixa de mulher batalhadora, guerreira, e de melhor mãe do mundo”, contou Rafaela. Foto: Arquivo Pessoal.

