Faltando poucos dias para a chegada do novo ano, chega também aquele momento da gente lembrar e desejar um feliz Ano Novo para quem fez ou faz parte da nossa vida. As vezes faltam palavras para se expressar, não é mesmo? A Tribuna do Paraná selecionou 20 mensagens e frases de Ano Novo para você enviar por WhatsApp para os amigos, colegas de trabalho, familiares e, também, para o amor da sua vida; confira abaixo.

Família

Que o Novo Ano traga consigo a renovação de nossas esperanças, alegrias compartilhadas e momentos inesquecíveis juntos. Que seja um período repleto de amor e realizações para cada um de nós. Feliz ano novo, família! Amo todos vocês.

À nossa família querida, desejo um Ano Novo repleto de saúde, prosperidade e muito amor. Que possamos continuar unidos em Cristo, enfrentando desafios e celebrando conquistas. Feliz 2024 para todos nós!

Que o Ano Novo seja um capítulo de novas oportunidades, onde nossos laços se fortaleçam ainda mais e nossos corações se encham de gratidão. Que a paz e a felicidade estejam sempre presentes em nossos dias. Feliz Ano Novo, família!

Neste Ano Novo, celebremos o amor e a união que nos mantém próximos, mesmo nos momentos mais desafiadores. Que a nossa família continue sendo nossa fortaleza e que possamos criar memórias preciosas juntos. Feliz 2024 para todos!

Que a virada de ano seja um convite para novos começos e grandes realizações em nossas vidas. Desejo à nossa família um Ano Novo repleto de sorrisos, momentos de alegria e a continuidade de uma jornada cheia de amor. Feliz Ano Novo, queridos!

Casal

Que o ano que se inicia seja um caminho de descobertas, crescimento mútuo e amor renovado para nós dois. Feliz Ano Novo, meu amor! Que juntos possamos criar momentos inesquecíveis e fortalecer ainda mais nossa união. Te amo!

Ao amor da minha vida: que o Novo Ano nos encontre mais unidos do que nunca, compartilhando sonhos, superando desafios e celebrando cada conquista juntos. Que nossa história continue sendo marcada por amor e cumplicidade. Feliz 2024!

Desejo que o Ano Novo seja o início de um capítulo repleto de amor, respeito e felicidade para nós dois. Que nossos corações estejam sempre conectados, enfrentando o futuro de mãos dadas. Feliz Ano Novo, meu amor!

Que a virada do ano seja um convite para renovarmos nossos votos de amor, cumplicidade e compreensão mútua. Que cada dia de 2024 seja especial ao seu lado. Feliz Ano Novo, meu amor!

Ao amor da minha vida: que este Novo Ano nos brinde com mais sorrisos, abraços apertados e momentos de pura felicidade. Que nossa jornada seja abençoada por Deus e que possamos continuar construindo nossa história com muito carinho. Feliz 2024, meu amor!

Amigos

Que o Ano Novo traga risadas intermináveis, memórias inesquecíveis e momentos compartilhados entre amigos. Que nossas amizades se fortaleçam e que a felicidade nos acompanhe em cada passo. Feliz 2024, pessoal!

Para os amigos que fazem cada ano valer a pena: que este Novo Ano seja repleto de aventuras, conquistas e muita alegria. Que nossos laços se fortaleçam ainda mais e que a amizade continue sendo nosso maior tesouro. Feliz Ano Novo!

Que o Ano Novo nos traga novas oportunidades para estarmos juntos, compartilhando momentos especiais e apoiando uns aos outros em cada desafio. Feliz 2024, amigos! Que este ano seja incrível para todos nós!

Que a chegada do Novo Ano nos permita celebrar a amizade e a lealdade que nos mantém unidos. Desejo a vocês um ano repleto de momentos especiais e de muitas realizações. Feliz 2024, meus amigos queridos!

Colegas de trabalho

Que o Ano Novo nos traga novos desafios, conquistas profissionais e momentos de colaboração ainda mais incríveis. Feliz 2024 para todos da equipe! Que possamos alcançar novos patamares juntos.

À equipe fantástica com quem tenho o privilégio de trabalhar: que o próximo ano seja repleto de oportunidades de crescimento, sucesso e momentos produtivos. Que continuemos a brilhar juntos em 2024. Feliz Ano Novo!

Que o Ano Novo nos traga novas ideias, projetos de sucesso e uma atmosfera de trabalho ainda mais positiva. Desejo a todos os colegas um 2024 repleto de realizações profissionais e pessoais. Feliz Ano Novo!

Aos colegas de trabalho que tornam o escritório um lugar incrível: que o próximo ano seja um período de grandes realizações, aprendizados e momentos de trabalho em equipe. Feliz 2024! Vamos fazer deste ano o melhor!

Que o Ano Novo seja um capítulo de novas oportunidades e de crescimento profissional para todos nós. Que nossa equipe siga unida, enfrentando desafios e celebrando conquistas. Feliz Ano Novo, colegas!

