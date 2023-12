Mais de 30 shows agitam verão nas praias do Paraná; confira programação

Com a chegada do verão, a expectativa é de que as praias do Paraná fiquem lotadas e, para receber os veranistas, os municípios de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba divulgaram programações especiais, que contam com 34 shows e 30 eventos esportivos.

Guaratuba já iniciará as festividades na véspera de Ano Novo com dois trios na Praia Central e no bairro Coroados. A programação começará às 22h30. À meia-noite terá queima de fogos e o encerramento será às 01h30.

LEIA TAMBÉM:

>> Frente fria avança e Ano Novo será de chuva em Curitiba e no Litoral

>> Imperador da cerveja em Curitiba! Bar do Didi promete balada para 2024

Na Praia Central as atrações serão: Trio Águia com DJ Allan Caetano e a dupla Davi e Daniel. Já em Coroados a animação será feita pelo Trio Alucinação com o DJ Anderson Luís.

Programação de shows em Matinhos

A partir do dia 12 de janeiro de 2024, Matinhos receberá diversos artistas nacionais em um palco montado na Avenida Beira Mar, na Praia Brava. As apresentações gratuitas ocorrerão a partir das 21h50. Veja a programação:

12 de janeiro: Hugo e Guilherme;

13 de janeiro: Roupa Nova;

19 de janeiro: Luan Santana;

20 de janeiro: Clayton e Romário;

21 de janeiro: Jorge e Mateus (apresentação será às 17 horas);

26 de janeiro: Guilherme e Benuto;

27 de janeiro: Rick e Renner;

02 de fevereiro: Pixote;

03 de fevereiro: Simone Mendes;

16 de fevereiro: Amado Batista e Trio Parada Dura;

17 de fevereiro: Raça Negra;

23 de fevereiro: Zé Felipe;

24 de fevereiro: Zezé di Camargo e Luciano.

Programação de shows em Pontal do Paraná

A partir do dia 12 de janeiro, Pontal do Paraná também receberá diversos artistas nacionais em shows gratuitos no Centro de Eventos Marissol. Assim como em Matinhos, o horário das apresentações será a partir das 21h50. Confira a programação:

12 de janeiro: Roupa Nova;

13 de janeiro: Rick e Renner;

19 de janeiro: É o Tchan;

20 de janeiro: Yasmin Santos;

21 de janeiro: Bruno Rosa;

26 de janeiro: George Henrique e Rodrigo;

27 de janeiro: Guilherme e Benuto;

02 de fevereiro: Chiclete com Banana;

03 de fevereiro: Dudu Nobre;

16 de fevereiro: Matogrosso e Mathias;

17 de fevereiro: Amado Batista;

23 de fevereiro: Henrique e Diego;

24 de fevereiro: Zé Felipe.

Esportes no Litoral do Paraná

Além dos shows nacionais, a temporada de verão 2024 do litoral do Paraná também terá uma programação de atividades esportivas. Entre os dias 28 de dezembro e 3 de março, seis arenas recreativas receberão 30 eventos esportivos.

Fazem parte da programação vôlei de praia, beach tennis, beach soccer, futevôlei, natação, handebol de areia e surf. Também haverá espaço para esportes mais radicais, como skate e BMX freestyle.

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Novidade Supermercado de Curitiba inaugura sua maior loja em prédio histórico Oportunidade! PSS em Curitiba tem 21 vagas e salário de até R$ 24 mil; Como concorrer?