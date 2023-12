Odair Queiroz, o Imperador da cerveja de Curitiba. Talvez pelo nome você não saiba quem é, mas o apelido vai ajudar. Didi, proprietário de dez bares na capital paranaense comemorou em outubro de 2023 oito anos de atuação no ramo em que ele jamais imaginou que faria sucesso. O Bar do Didi é referência no Brasil quando o assunto é cerveja gelada, local frequentado pelo público que deseja passar momentos agradáveis na companhia dos amigos e familiares.

O apelido é de infância, nada relacionado ao famoso Didi dos Trapalhões. Aliás, de trapalhão o Odair não tem nada. Natural de Cascavel, na região oeste do Paraná, casado com Fernanda Meneguzzi, braço direito nos negócios e no coração, lidava com contabilidade no interior. Em 2015, a irmã Adriana fez o convite para vir trabalhar em Curitiba no ramo de informática em lojas na Avenida Sete de Setembro, região tradicional do comércio e também de estudantes que ali frequentam colégios e faculdades.

Um dos pontos que a irmã de Didi tinha controle era um restaurante localizado na Sete de Setembro, entre o Shopping Estação e o antigo Cefet, hoje Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná.

“Era dia 20 de julho, um frio danado. Tinha na geladeira algumas cervejas e vendi tudo naquele dia. Fiquei impressionado, e deu ânimo em seguir. Na sequência fizemos uma parceria com a Ambev, que criou uma franquia em 2016, chamada Nosso Bar. Fomos o primeiro a montar isso, paguei um valor para eles modificarem o espaço e o negocio começou a dar certo. O bar virou referência dos universitários. Foi uma explosão no movimento, tinha uma multidão aguardando antes da abertura do bar com 500, 600 pessoas”, relembrou Didi.

Com o forte movimento no primeiro bar, os responsáveis perceberam que o espaço tinha ficado pequeno. Poucos metros dali, surge o Boteco do Didi, na Alferes Poli com a Silva Jardim. A partir disso, o Império do Didi vai se formando em perímetros próximos ao Centro com conceitos diferentes, sem perder a essência de servir honestamente os clientes.

“Eu não tinha mais espaço para colocar as pessoas, lotava os dois bares, fui aumentando a quantidade de bar do Didi. Nunca pensei que seria o que é hoje, meu objetivo é proporcionar qualidade ao cliente, e o mínimo que ele deseja é acolhimento. O cliente é fiel, ele pode mudar de bar, mas vai voltar. É uma espécie de casamento com o boteco”, comentou o cascavelense.

Nunca pensei que seria o que é hoje, meu objetivo é proporcionar qualidade ao cliente, disse o Didi para a Tribuna. Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná.

Segredo da cerveja mais gelada do Brasil

Nas redes sociais, a propaganda do Bar do Didi é da cerveja mais gelada do Brasil. Um dos segredos é tratar o produto da maneira correta para ser servida ao cliente, sem pensar no gasto da energia elétrica da geladeira. “A cerveja vai estar sempre gelada, a geladeira fica 24 horas ligada. Ela gasta muita energia, mas não pode desligar. Outra coisa, não pode colocar cerveja pela manhã para vender a tarde, isso não existe. A cerveja precisa posar na geladeira, ela tem um processo para ser vendida com qualidade. Estou falando de litrão, hein?”, orgulha-se Didi que mantém as geladeiras na temperatura de – 5ºC.

A quantidade na venda da cerveja para dez bares é difícil dimensionar. Didi acredita que seria em torno de duas a três mil caixas de bera por mês. “Não posso dizer se eu vendo mais cerveja em Curitiba, já fui de 2016 a 2018, o maior no Sul do Brasil. Existia um relatório da Ambev na época, mas acho que devo seguir entre os primeiros”, afirmou Didi.

Balada em 2024 com o Didi famoso?

Os dez bares do Didi costumam fechar cedo para os padrões de quem tem um estabelecimento com bebida e comida. A ideia é evitar o desgaste com os vizinhos que podem ser moradores de condomínios. Pensando em um local que possa estender o horário, Didi pretende montar uma casa noturna, ou seja, a Balada do Didi.

“Esse é o projeto para o ano que vem que estou abraçando. Quero ficar na madrugada, ideia é fazer uma parceria dos clientes que estão nos bares do Didi para seguirem para a balada sem pagar entrada, por exemplo. Estamos procurando o imóvel, mas está difícil”, comentou o comerciante que chegou a vender carne assada por delivery na época da pandemia da Covid-19 quando os bares tiveram que fechar.

E se na inauguração da balada tivesse o Didi mais famoso no Brasil? O sorriso do Odair apareceu na entrevista com a Tribuna do Paraná ao imaginar esse encontro. “Não o conheço, eu ficaria muito feliz, seria uma honra recebê-lo aqui com uma grande festa ele aqui”, completou o Didi do Paraná.

Serviço:

1 – Bar do Didi – Av. Sete de Setembro, 3571 – Centro

2- Boteco do Didi – Alferes Poli com Silva Jardim

3 – Bar do Didi – Av. Pres. Getúlio Vargas, 801 – Rebouças

4- Dom Beer – Rua. Alferes Poli, 483 – Centro

5- Bar do Didi Jardins – Avenida Silva Jardim,1106 ( Pizza e bar)

6 – Bar do Didi Barigui – Rua Padre Ladislau Kula, 190

7- Bar do Didi Praça da Espanha- Rua Fernando Simas, 71 – Bigorrilho,

8 Bar do Didi Alameda – Alameda Dr. Carlos de Carvalho

9 – Bar do Didi Crush – Rua Desembargador. Westphalen, 796 – Rebouças,

10 – Bar do Didi Pub – Avenida Silva Jardim, 1145 – Rebouças

