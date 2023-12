Frente fria avança e Ano Novo será de chuva em Curitiba e no Litoral

Depois de um Natal com temperaturas elevadas em todo o Paraná, a chegada de uma frente fria deve deixar o tempo mais ameno no estado durante o feriado de Ano Novo. Em Curitiba, por exemplo, a máxima na segunda-feira (01), primeiro dia de 2024, deve ser de apenas 20ºC.

De acordo com o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Samuel Braun o calor predomina no estado até quinta-feira (28), quando as temperaturas seguem na casa dos 30ºC.

“A partir de sexta-feira (29), em função de uma nova frente fria que deve avançar na altura do sul do país, voltamos a falar em tempestades, riscos de chuva forte, vento forte e descargas atmosféricas em boa parte do estado”, explica Braun.

O Simepar alerta que durante o sábado (30) deve chover no Paraná e as áreas de instabilidade avançam para São Paulo. No domingo (31), a máxima prevista para Curitiba é de 21ºC e a mínima é de 17ºC. Em Matinhos, no litoral, a variação de temperatura é pouca, com máxima de 22ºC e mínima de 21ºC.

Já na segunda-feira (01), esfria mais um pouco na capital paranaense, com máxima de 20ºC e mínima de 16ºC. No dia, a probabilidade de chuva é de 74%. No primeiro dia de 2024, a previsão do tempo para Matinhos fica entre 23ºC e 21ºC. Há 97% de probabilidade de chuva.

Frente fria avança no sul do Brasil no último fim de semana do ano

Conforme informações da MetSul Meteorologia, durante o final de semana, toda a região sul do Brasil fica mais instável por conta da chegada de uma frente fria, que deve causar chuvas fortes e isoladas.

