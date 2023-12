As estradas que cortam o Paraná estão com movimento intenso no começo da tarde desta quarta-feira (27). Um acidente na BR-116, sentido São Paulo, provoca fila de 10 quilômetros em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), existem pontos de bloqueios nas outras rodovias. Pela manhã, um ônibus com pane na embreagem ficou por horas parado em uma das faixas da BR-277, em Paranaguá, no Litoral do Paraná. Veja abaixo, a situação das estradas.

BR-277

Entre Curitiba e Litoral do estado, trânsito fluindo normalmente, em ambos os sentidos.

BR-376

Segundo informações da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, ligação entre Curitiba e litoral de Santa Catarina, fila de três quilômetros, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina

Estrada da Graciosa

A estrada centenária que liga Curitiba ao litoral não tem bloqueios e filas no local.

BR-116

Informações da Arteris Régis Bittencourt, registro de filas. As faixas central e direita estão interditadas no km 100,8 da BR-116/PR (Contorno Leste), em São José dos Pinhais, sentido São Paulo, devido a um acidente. Fila de 10 km na BR-116/PR (Contorno Leste). Equipes da concessionária atuam no local.

Movimento nas estradas do Paraná em tempo real

Antes de sair de casa, é possível acompanhar o movimento nas estradas pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF. Confira:

🚙Na BR-116/PR (Contorno Leste), trânsito lento do km 110 ao km 114, em ambos os sentidos, devido ao alto fluxo de veículos.



📍Trânsito lento do km 614 ao km 620 na BR-376/PR, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido ao alto fluxo de veículos.



🌤Tempo bom pic.twitter.com/b71l2uDjsO — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) December 22, 2023

👮‍♂️ Condições de Trânsito | 22.dez.2023 12h00



🛣️ BR-277/PR, sentido Ponta Grossa:

⚠️ Trânsito intenso e fluxo lento(5 km):

☑️ Do km 115 ao km 130, em Campo Largo.



🛣️ BR-277/PR, sentido Curitiba:

⚠️ Trânsito intenso e fluxo lento(5km):

☑️ A partir do km 138, em Balsa Nova. — prf_pr (@prf_pr) December 22, 2023

