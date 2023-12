Um ônibus com pane na embreagem ficou por horas parado em uma das faixas da BR-277, em Paranaguá, no Litoral do Paraná. Com isso, o acesso pela via ficou prejudicado e provoca congestionamento de 12 quilômetros na descida da Serra do Mar. O veículo foi retirado do local por volta das 10h.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus levava com 42 passageiros e o problema mecânico surgiu no km 54 da rodovia. Ninguém está ferido. Um guincho e outro veículo foram utilizados na ocorrência.

+Viu essa? Imperador da cerveja em Curitiba! Bar do Didi promete balada para 2024

Com a retirada do veículo pesado para outro ponto da BR-277, o fluxo será normalizado em duas faixas.

Veículo teve um problema mecânico e ficou “preso” bloqueado a BR-277, sentido Litoral. Foto: Colaboração/PRF.

+Viu essa? BR-376 tem faixa interditada após caminhoneiro ser surpreendido por “colega”

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Novidade Supermercado de Curitiba inaugura sua maior loja em prédio histórico Oportunidade! PSS em Curitiba tem 21 vagas e salário de até R$ 24 mil; Como concorrer?