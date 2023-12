BR-376 tem faixa interditada após caminhoneiro ser surpreendido por “colega”

Um acidente envolvendo um caminhão baú deixa o trânsito da BR-376, no sentido Interior – Curitiba com uma faixa bloqueada, na manhã desta quarta-feira (27). O caminhoneiro foi fechado por um colega de profissão e precisou jogar o veículo para o acostamento. Por sorte ninguém ficou ferido, mas o trânsito no quilômetro 116, logo no cruzamento com a BR-277, está com meia pista. O acidente ocorreu nas proximidades de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba.

Segundo informações do local, o motorista do caminhão acidentado relatou que por volta das 5h30 da madrugada foi fechado por outro motorista de caminhão. Para evitar um acidente pior, ele saiu da posta e invadiu o guardrail, ficando pendurado na estrutura de segurança da via.

O caminhão estava vazio e motorista e passageiro vinham de Londrina sentido Curitiba para encerrar a jornada de trabalho. Felizmente ninguém ficou ferido. Por volta das 7h um caminhão guincho do Dnit tentava fazer a retirada do caminhão da pista.

