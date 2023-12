Caminhão carregado de melancia usa área de escape em Guaratuba

O motorista de um caminhão carregado de melancia conseguiu evitar um acidente ao entrar em uma área de escape no km 667,3 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na madrugada desta terça-feira (26).

Por volta das 04h30, o motorista de um caminhão 3 eixos, com carga de 21 toneladas de melancia entrou na área de segurança, sentido Santa Catarina. Acredita-se que o veículo tenha sofrido uma pane nos freios. Ninguém ficou ferido.

🚨 Por volta das 04h30 de hoje (26), a @Arteris_ALS registrou uma nova entrada na Área de Escape do km 667,3 na BR-376/PR, em Guaratuba, sentido SC. Um motorista que conduzia um caminhão 3 eixos, com carga de 21 toneladas de melancia (+) pic.twitter.com/atHuqid9AQ — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) December 26, 2023

As áreas de escape utilizam o mesmo conceito das pistas de Fórmula 1. Com investimentos de R$ 38 milhões, são pistas com profundidade de quase 1 metro preenchidas com argila expandida. Quando os motoristas percebem uma falha mecânica no veículo, principalmente nos freios, podem entrar na área de escape para ter uma frenagem emergencial segura.

Assim que um veículo entra na área de escape, monitorada por câmeras, os operadores do Centro de Controle e Segurança Operacional da concessionária acionam uma equipe multidisciplinar para o atendimento à ocorrência e a retirada do veículo. Esse time conta com profissionais de saúde e ambulância, operadores de guincho e também inspetores de tráfego, que auxiliam na sinalização da via para outros motoristas.

