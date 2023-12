Prefeituras assinam acordo para limpar rio que abastece Curitiba e região

A parceria entre as prefeituras de Pinhais e Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, irão ajudar na limpeza e desassoreamento do Rio Iraí. O termo de cooperação técnica foi assinado pela prefeita de Pinhais, Rosa Maria, e o prefeito de Piraquara, Josimar Fróes.

A intervenção no leito do rio tem o objetivo de conter cheias, especialmente nos períodos com maior incidência de chuva. Afluente do Rio Iguaçu, o Rio Iraí passa por Pinhais nos bairros Weissópolis, Vargem Grande e Maria Antonieta.

LEIA TAMBÉM:

>> Banda Jovem Dionísio vai ao velório do amigo Pedrinho em Curitiba

>> Grave acidente na BR-476 deixa um homem morto na região de Curitiba



Os dois municípios irão disponibilizar equipamentos e operadores, sendo de responsabilidade de Pinhais a execução da limpeza e o desassoreamento, e competência de Piraquara a disponibilização do local adequado para descarga do material desassoreado. Também compete aos dois municípios, o transporte do material retirado do rio até o aterro em Piraquara e a recuperação da mata ciliar, deixando os locais dentro das características originais, conforme autorização ambiental nº 44.221 e orientação das Secretarias de Meio Ambiente e de Obras Públicas.

“Como esse rio divide duas cidades, conseguimos uma parceria com a vizinha Piraquara onde vamos melhorar ainda mais esse rio, então considero fundamental a cooperação mútua, para que possamos fazer o trabalho com mais eficiência e elevando ainda mais a segurança para a população que vive tanto em Pinhais quanto em Piraquara”, comentou a prefeita.

Já no lado de Piraquara, o prefeito acredita que a parceria trará benefícios para a população das cidades.”Para Piraquara é uma satisfação firmar essa parceria com Pinhais, que beneficia os dois municípios. O cuidado com o rio deve ser feito pelos dois lados, só assim o serviço de prevenção será realmente efetivo. reforçou Josimar Fróes.

Rio Iraí

O rio Iraí é um afluente do rio Iguaçu, nasce com o nome de rio Irazinho na borda ocidental da Serra do Mar, no município de Piraquara. Ao receber as águas do rio Palmital no município de Pinhais, o Rio Irazinho passa a denominar-se rio Iraí. No município de Curitiba, o rio Iraí recebe as águas do rio Atuba, passando esta confluência a ser conhecida como o marco zero do Rio Iguaçu, maior do Paraná.

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Novidade Supermercado de Curitiba inaugura sua maior loja em prédio histórico Oportunidade! PSS em Curitiba tem 21 vagas e salário de até R$ 24 mil; Como concorrer?