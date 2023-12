A despedida da banda Jovem Dionísio do amigo Pedrinho foi emocionante na noite de segunda-feira (25), na capela 2 do Cemitério Municipal São Francisco de Paula, no bairro São Francisco em Curitiba. Personagem principal do hit “Acorda, Pedrinho”, Pedro Domingos do Prado, morreu no dia de Natal, e teve o corpo encontrado em um quarto de um hotel na região central da capital paranaense.

Segundo relatos de quem acompanhou o velório, os artistas chegaram antes da chegada do corpo na capela mortuária. Choro, respeito e sentimento de perda de todos que acompanharam o momento. Nas redes sociais, a jovem banda curitibana lamentou a morte precoce de Pedrinho.

Inspiração do hit “Acorda, Pedrinho”, da banda Jovem Dionísio, morre em Curitiba

“O maior motivo por nós amarmos tanto o bar do Dionisio é pelas amizades que fizemos lá dentro. ganhamos diversos amigos de todos os tipos. cada pessoa com suas particularidades e histórias únicas. mas sempre com uma coisa em comum: carinho. Pedrinho com toda certeza foi o canalizador de todo esse carinho que o bar oferece. qualquer pessoa que pisou lá dentro e conversou um pouco com ele sabe disso. as diversas histórias que já ouvimos (e as que ainda não ouvimos) confirmam o tamanho da falta que ele fará pra todos nós. Hoje, o Bar do Dionísio, a Jovem Dionísio, o Juvevila e todo mundo que um dia teve a sorte de cruzar com ele, lamenta a perda de uma pessoa tão insubstituível. Nunca esqueceremos o quão importante ele foi. Obrigado, Pedrinho ❤️ cantaremos seu nome com todo o carinho que você nos deu. Um dia a gente se encontra pra terminar aquela partida de sinuca”, escreveu a banda nas redes sociais.

A música “Acorda, Pedrinho”

A Jovem Dionisio, composta por Bernardo Pasquali, Bernardo Hey, Gabriel Mendes, Gustavo Karam e Rafael Dunajski, todos amigos de Curitiba, conheceu Pedrinho em um tradicional bar local, Dionísio, no bairro Juvevê.

Em maio de 2022, a música bombou na rede social TikTok com mais de 116 mil vídeos na plataforma. Depois chegou ao 1º lugar no Spotify Brasil. Com isso, atingiu o topo tanto da playlist Viral 50 como da Top 200. Já no TikTok, onde viralizou inicialmente, o hit já foi utilizado em mais de 116 mil vídeos na plataforma.

Não é só no TikTok que “Acorda, Pedrinho” ganhou espaço. O clipe do hit da banda Jovem Dionísio teve uma alta de 296% em visualizações no YouTube em uma semana, ultrapassando a marca dos 5 milhões de views.

A música colocou a banda de Curitiba no cenário nacional e levou os artistas para vários lugares no Brasil.

