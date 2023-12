Pedro Domingos do Prado, que ficou famoso mesmo sem querer ao ser homenageado pela música “Acorda, Pedrinho“, da banda Jovem Dionísio, de Curitiba, morreu nesta segunda-feira (25). A música e o clipe viralizaram na internet e alcançou milhões de visualizações nas redes sociais em meados de 2022. De acordo com as primeiras informações, Pedrinho tinha 65 anos e foi encontrado já sem vida no quarto onde morava, no Centro.

+ Leia mais: Aos 77 anos, morre Gabriel Figura, o “padre POP” de Curitiba

A Tribuna foi até a Lanchonete Aquarius, conhecido como Bar do Dionísio, frequentado por Pedrinho, e contou essa curiosa história. “Pedrinho era uma lenda no Juvevê. Sempre tentou ajudar os outros, pessoa do bem. Quando ficou famoso, nada mudou. Vá com Deus, amigo”, disse o repórter da Tribuna, Gustavo Marques, que foi o autor da reportagem do link acima.

“Em 1994 foi Pedrinho, no Bar Luzitano, que me serviu minha primeira bera da vida. Eu tinha 14 anos na época (podia vender). Bar onde até hoje eu frequento. Uma personalidade marcante em toda minha vida, inclusive de frequentar minha casa. Sempre preocupado com a saúde de minha esposa. Saudades eternas. Descanse em paz, Pedrinho, meu irmão”, daniel Fanha, amigo e frequentador do bar.

Morador do Centro de Curitiba, Pedrinho diariamente ia de ônibus ao bairro Juvevê para tomar uma cervejinha. Trabalhou por longos anos como garçom no Luzitano e na Pastelaria Juvevê, locais que colecionou amizade e carinho.

Cabeça d’água em Morretes deixa turistas ilhados na antevéspera de Natal

“Não imaginava o sucesso, mas tem hora que não é fácil. No ônibus, tem gente querendo fazer selfie. A vantagem é que algumas pessoas estão pagando uma cervejinha, mas agora está mais difícil dormir no bar”, brincou Pedrinho, quando foi entrevistado pela Tribuna.

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Novidade Supermercado de Curitiba inaugura sua maior loja em prédio histórico Oportunidade! PSS em Curitiba tem 21 vagas e salário de até R$ 24 mil; Como concorrer?