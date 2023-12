Morreu nesta segunda-feira (25), o padre Gabriel Figura, aos 77 anos. Pároco da Igreja dos Passarinhos, no bairro Bigorrilho, em Curitiba, estava internado no Hospital São Lucas devido a uma queda em um acidente doméstico. A Arquidiocese lamentou a perda.

Gabriel Figura era um dos padres mais conhecidos de Curitiba. Por muitos anos teve suas missas transmitidas na Rádio Banda B e vivia participando de entrevistas. Foi personagens também de algumas matérias na Tribuna, como quando gabriel fientrou com uma mula dentro da igreja e quando seu passarinho foi roubado.

Natural de Quitandinha, à época Rio Negro (PR), Gabriel Figura ingressou ainda menino no Seminário São José, em 1967, no Seminario Rainha dos Apóstolos. Formou-se em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e em Teologia, em 1972, pelo Studium Teológico de Curitiba, mesmo ano em que foi ordenado sacerdote na Paróquia Nossa Senhora das Dores, pelo arcebispo Dom Pedro Fedalto. Foi primeiro paroco de São Gabriel em Fazenda Rio Grande. Depois foi Paroco de Nossa Senhora do Carmo no Boqueirão.

Com a morte de seu amigo Monsenhor João Augusto Sobrinho veio a atuar como paroco na Paróquia Nossa Senhora das Dores, Aposentou-se em 2020, vindo a residir ora em sua Chácara em Quintandinha, ora em Curitiba, onde sofreu um acidente doméstico e após a queda passou por dias na UTI. Já no quarto do hospital, seu quadro agravou-se vindo a falecer nesta madrugada de Natal.

O velório terá início às 11 horas desta segunda-feira na Paróquia Imaculada Conceição do Guabirotuba, na Rua Alcides Vieira Arcoverde, 244. Às 16 horas será realizada uma missa presidida por Dom José Antônio Peruzzo, seguida da despedida, pois o Padre Gabriel será cremado.

