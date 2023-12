Natal do Amor: crianças do Uberaba ganham festa inesquecível

Muitas luzes, decorações e lembranças, o Natal é aquela época que ‘aquece’ o coração, é tempo de reunir todos os momentos bons vividos durante o ano e celebrar com a família, com os amigos e com quem se ama. Seguindo esse conceito, a Organização da Sociedade Civil (OSC) Afeka Brasil se propõe, a cada final de ano, realizar a campanha Natal do Amor, com o objetivo de criar um dezembro mágico para as crianças e famílias atendidas pela organização.

Na ação de 2023, a OSC decidiu lotar dois ônibus, que reuniram cerca de 90 pessoas que auxiliam e participam do projeto, para visitar a Rua Iluminada da Família Moletta, atração tradicional do Natal da capital paranaense localizada no bairro Umbará. Durante o passeio, as crianças receberam presentes e doces. Já as famílias ganharam cestas básicas.

Apesar de ser uma iniciativa anual, o trabalho da OSC vai muito além do Natal. A Afeka Brasil começou há sete anos com a proposta de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do bairro Uberaba, em Curitiba. “Surgiu com um grupo de pessoas voluntárias que olhando para a realidade do bairro Uberaba, propriamente dito da Vila Reno, Vila Audi e Vila União, decidiu somar forças em prol da comunidade”, explica o fundador e presidente da OSC, Carlos Alberto Brasileiro.

Seguindo o objetivo principal, a Afeka Brasil atua em três frentes: com famílias imigrantes, com famílias da região e com as crianças. “Nós temos vários projetos, alguns surgiram por causa da demanda, como foi o caso dos imigrantes da Venezuela. Então nós recebíamos o contato da força-tarefa da ONU e Polícia Federal de Roraima e nos preparávamos para receber os imigrantes com casa, alimento e trabalho. Nós acolhemos, em média, 20 famílias”, afirmou o presidente.

Coordenadora da Afeka Brasil, Liana Stuparyk, acrescenta que quando chega uma demanda de família imigrante, ela é analisada e, em seguida, é feito um mapeamento para verificar as necessidades do núcleo. “Muitas vezes o que eles precisam é ser inclusos novamente na sociedade. Então nós ajudamos com matrícula escolar, posto de saúde, retirada de documentos na Polícia Federal. Fazemos esse acompanhamento com eles. Geralmente é isso, mas às vezes aparecem outras demandas, como mobiliar as casas e auxílio com o aluguel durante um período”.

Nesse quesito, um caso de sucesso da OSC é o da família venezuelana de Taivin la Falce Castillo e Jorge Luis Aguilera Alvarez. Acompanhados dos filhos Eliab Gabriel Aguilera La Falce, de 10 anos, e Miqueas Adrian Aguilera La Falce, de 9 anos, eles vieram para o Brasil há quatro anos.

Inicialmente, apenas Jorge viria. Entretanto, com o apoio da OSC, a família inteira conseguiu embarcar na mesma viagem. “Foi a organização que Deus utilizou para nós trazermos a família inteira da Venezuela. Deus colaborou para ser um milagre e eles (Afeka Brasil) ajudaram a pagar passagem e a conseguir o apartamento”, relembrou Taivin.

Encantados com a decoração da Rua Iluminada, a família pôde lembrar um pouquinho do país de origem e viver um momento de nostalgia. “É muito lindo, primeira vez que vemos essas iluminações aqui no Brasil. Parecido com o Natal da antiga Venezuela, tinha muita iluminação”, garantiu Taivin.

Para 2024 os sonhos da família continuam grandes. Já estabelecidos em Curitiba e com planos de continuar na cidade por conta do estudo dos filhos, Jorge e Taivin desejam conquistar a casa própria.

“A gente espera que os olhos das crianças brilhem mais ainda”, diz voluntário da Afeka Brasil

Moradores do Uberaba, Sirlene Francisco dos Santos Dias do Prado e Junior Dias do Prado viraram voluntários da Afeka Brasil há cerca de cinco meses. O casal acompanhou a visita na Rua Iluminada junto com a filha, Maria Eduarda Dias do Prado, de 11 anos.

“A OSC traz alegria, não só pra gente que é voluntário, mas para as crianças. Esse é o intuito maior. Junto com a OSC, poder trazer um pouco de alegria para cada criança nesse dia tão especial”, afirmou o pai.

Animado com o Natal do Amor e com a decoração da Família Moletta, Junior desejou: “a gente espera que os olhos das crianças brilhem mais ainda”.

Maria também está inserida na Afeka Brasil. Usando um kimono durante a visita, ela revelou, com alegria, que participa das aulas de jiu-jitsu que acontecem aos sábados na sede da organização. “A gente não luta, a gente defende. É uma prática para se defender, mas não é para machucar”, detalhou.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

O jiu-jitsu é um dos projetos mais importantes e atuais da Afeka Brasil. De acordo com Brasileiro, cerca de 20 crianças fazem as aulas e o objetivo é ampliar para crianças com deficiência no próximo ano. “Visa basicamente as crianças. Tirar elas da rua, ali (Uberaba) é muito forte o tráfico de drogas e a violência doméstica, então trabalhamos com as crianças disciplina, foco e respeito. Tudo isso a gente trabalha no tatame aliado com cidadania”.

Mãe da Maria e moradora da comunidade, Sirlene enfatizou a satisfação com as aulas. “A Afeka tem trabalhado muito com as crianças os valores para o cidadão. Nós como comunidade temos visto o trabalho relevante com nossas crianças. Trazem princípios, valores e disciplina. Como pais, a gente tem visto e como voluntários também”.

Unidos, caminhando e admirando os enfeites natalinos, a família Prado desejou saúde e renovação de energias para 2024. “Com o pouco a gente vai juntando, e as coisas vão se realizando e trazendo alegria para as crianças, esse é o intuito do Natal”, concluiu Junior.

Afeka Brasil foi OSC escolhida pelo Adote uma Causa

De forma geral, 2023 foi especial para a Afeka Brasil. Neste ano, a OSC foi escolhida pelo Adote uma Causa, programa do Instituto GRPCOM voltado para auxiliar o terceiro setor a ter mais impacto na sociedade.

“O Adote uma Causa foi uma virada de chave muito grande para nós. Algumas coisas deram um retorno tão imediato e abriram para gente uma mentalidade totalmente diferente. Para nós que tínhamos, digamos assim, zero procura, hoje tivemos mais de 70 buscas no Google”, comemorou Liana.

“Para nós foi fundamental. Ampliamos a visualização da OSC e vários voluntários agregaram. Foi muito interessante. Nas nossas mídias sociais, uma série de coisas que tínhamos dificuldade, eles vieram e foi fantástico. Ainda estamos colhendo os frutos do Adote uma Causa e tenho certeza que vai ser algo fantástico para nós”, acrescentou Brasileiro.

O fundador do Adote uma Causa informou que, entre voluntários e doadores, mais de 100 pessoas fazem parte da OSC. “Agradecemos todos os parceiros, que de alguma forma sempre estão com a gente. A gente reforça que o pouco (que você ajuda) é muito para quem tem menos ainda”, disse Liana.

OSC visita Rua Iluminada da Família Moletta

Brasileiro se emocinou com a possibilidade de poder levar as crianças para ver as luzes de Natal da Rua Iluminada. “É uma alegria. Essas crianças elas se tornam quase que filhos e filhos, então é muito bom estar com eles. Com as famílias também, da comunidade. É o momento de nos aproximarmos mais, dois pais dos nossos alunos, então é uma festa”, garantiu.

Para o próximo ano, a expectativa do presidente é que mais famílias do Uberaba façam parte da causa. “Esperamos e trabalhamos para que a comunidade do Uberaba se torne uma das melhores comunidades de Curitiba no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). E o nosso voto é que as famílias possam continuar aliadas à Afeka Brasil”.

Uma das responsáveis pela Rua Iluminada, Diulliany Moliner Moletta ficou feliz em poder proporcionar o passeio para a OSC. “É um projeto tão bonito, então para a gente é um prazer receber eles. A gente fica muito feliz com a iniciativa deles virem até a gente procurar, para atendermos as famílias e eles também em terem o gostinho de poder visitar a rua”.

Diulliany também acrescentou que a luz do Natal faz parte da família e ela desejou que cada visitante sentisse a mágica da época. “Muita paz, que as pessoas tenham muita empatia um com os outros. Muita doação de amor, carinho e afeto, que é isso o que a gente quer passar aqui”, finalizou.

Como ajudar a Afeka Brasil

A Afeka Brasil aceita voluntários e também doações. Quem tiver interesse em ajudar, pode acessar as redes da OSC ou entrar em contato com os organizadores pelo número (41) 98405-1999.

