Hyundai Brasil apresenta novo Diretor de Vendas

A Hyundai Motor Brasil anuncia a contratação de seu novo diretor de Vendas para o mercado nacional. Oscar Castro chega com 20 anos de experiência no setor automotivo, com passagens por empresas como Ford, Peugeot, Citroën, Fiat Chrysler e Yamaha. O executivo é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Brasília, tem pós-graduação em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, e possui MBAs em Comércio Internacional, pela Fundação Getúlio Vargas, e Negócios e Gestão, pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos.

“Estou empolgado com os desafios e conquistas que nascerão desta nova etapa da minha carreira. O compromisso é total para extrairmos todo o potencial de uma das marcas mais queridas do setor automotivo brasileiro e mundial. Prova definitiva disso é termos o SUV piracicabano CRETA como o carro favorito do consumidor final brasileiro, sendo o mais vendido do varejo em 2023 e em 2024 até o momento. O novo momento da Hyundai, agora com controle de todo o portfólio comercializado no Brasil, aponta para o crescimento em categorias ainda não exploradas. Espero ser capaz de colaborar com a minha experiência para que esta jornada seja um grande sucesso para todos nós”, comenta.

A chegada de Oscar complementa o momento de atualização do modelo de negócios da Hyundai no Brasil. A subsidiária da fabricante sul-coreana passa a coordenar desde a importação até a distribuição final de todo o portfólio de veículos Hyundai, com a CAOA Montadora de Automóveis tendo participação monetária nas importações demandadas pela subsidiaria local e, por meio de sua fábrica em Anápolis (GO), produzindo novos modelos da marca sul-coreana para atender a programação estratégica definida pela Hyundai.

“Estamos muito felizes com a chegada do Oscar para o nosso time da Hyundai no Brasil. É um profissional altamente gabaritado, com muita experiência no setor, e que certamente irá colaborar de forma importante com o crescimento que almejamos no país. Os próximos anos serão repletos de grandes oportunidades, tanto em nichos com grande potencial de crescimento, e que poderemos trabalhar de forma mais intensa com os novos modelos agora disponíveis em nossa rede atualizada de concessionárias, como também nos segmentos em que já temos posição de liderança no mercado brasileiro. E, neste cenário, contar com nomes como o do Oscar ao nosso lado é definitivo para o sucesso dos projetos”, afirma Angel Martinez, vice-presidente de Vendas da Hyundai Motor Brasil.

Oscar Castro será responsável pelas equipes de Planejamento e Operações de Vendas da HMB e irá se reportar ao vice-presidente de vendas da marca no Brasil, Angel Martinez. (Foto: Hyundai Motor Brasil/Divulgação).